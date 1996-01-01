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"Золотой Рог": мечты сбываются!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, зачем человечество придумало себе праздник под названием Новый год? Нет, ну там, подарки, выходные и прочие радости - это все понятно. Но именно в эти дни все: люди по отдельности, семьи, компании, города и края, да что там, страны подводят итоги, сортируют накопленные активы (хорошие и плохие), планируют свое будущее. Не побоимся сказать, что новогодние дни, по сути, являются днями Великого Осмысления и, если хотите, Очищения всех и вся.

Компании пишут бизнес-планы, а люди просто мечтают! Конечно же только о хорошем, светлом и большом. Поэтому мы уверены, что даже если бы такого праздника не существовало, то его, несомненно, стоило бы выдумать. Но, слава богу, такое время у нас всех есть. Вот и мы, редакция Издательской компании "Золотой Рог", в эти дни подводим итоги и думаем над тем, как сделать свою работу еще более нужной и полезной Вам, дорогие читатели, и людям вообще. В конце 2007 г. мы и многие наши читатели всем миром смогли осуществить мечты нескольких десятков детишек и детского дома. Давайте и в наступившем году постараемся осуществить не только свои мечты, но и мечты других людей.

Спасибо, что вы были с нами в году ушедшем, спасибо, что остались с нами и в новом году!

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