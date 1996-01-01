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Секс на грани

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Психологи единодушны: люди предаются плотским утехам в салоне авто ради новых ощущений. Нестандартность ситуации, новые позы, партнеры плюс возможность воплощения в жизнь самых невероятных фантазий делают секс в машине устойчивым явлением современной жизни.

Экстремальный контакт

Самый главный минус - ограниченное пространство, если у вас, конечно, не собственный автобус. По признанию всех "автолюбовников", самые приспособленные для любви - американские машины. Они длинные, как трамваи, широкие, как бульдозеры, - для секса полное раздолье.

На втором месте - кабриолеты всех мастей. Далее по популярности следуют универсалы типа VW Passat, Opel Omega или ГАЗ-31022. "Сараи", так в народе называют этих монстров, прельщают тем, что в них, разложив сиденья, вы запросто развернете полноценный танкодром.

При этом в универсалах трансформация задних сидений не затрагивает водительское место и соседнее с ним пассажирское кресло, что дает возможность при наличии понятливых попутчиков заняться в дальней дороге интимом в прямом смысле с ветерком, непосредственно в процессе движения.

Бывалые люди говорят, что при скорости 120-150 км/ч да по холмистой местности с плавными перепадами высот ощущения непередаваемые. Впрочем, эстеты широкие ложи в универсалах воспринимают как пошлость и консерватизм, которые по определению не могут сочетаться с понятием экстремального секса в авто. Им подавай тесный контакт.

Еще одна разновидность секс-экстремалов - граждане, предпочитающие предаваться любви, продолжая управлять автомобилем. Переднее водительское кресло сдвигается назад до упора, спинка откидывается так, чтобы парень рухнул за руль в полулежащем положении (естественно, без штанов). Ну а дальше дамочка седлает партнера, педаль газа в пол, и вперед.

Кстати, ни в коем случае не надо пытаться вдвоем управлять машиной. Конечно, лучше заниматься подобным безбашенным спортом на глухих проселочных дорогах вдали от других участников движения. В противном случае ДТП не избежать. Ведь здесь главное не скорость, а двигательный процесс. Да и с гаишниками при встрече придется как-то объясняться.

То же самое можно сказать и про другие милицейские службы. Хотя в большинстве случаев любопытство стражей порядка заканчивается проверкой документов и ехидным пожеланием "счастливого секса". Правда, иногда люди в форме любезно просят застигнутую ими врасплох парочку быть осторожней и на момент соития двери авто все-таки блокировать. А то неровен час налетят разбойники-грабители, весь кайф поломают.

Ни для кого не секрет, что практически в каждом районе есть места, своим географическим расположением притягивающие любителей автосекса. Как правило, эти любовные стоянки расположены вдали от жилых массивов в глухих и максимально приближенных к природе местах. Более удобного для грабежа места и нарочно не придумаешь. Этим время от времени и пользуются всякие отморозки. Так что, секс сексом, а бдительность не повредит во всех отношениях. В том числе и в выборе партнера.

Панельное знакомство

В последние время про дорожных проституток написано немало, так что повторяться не будем. Скажем лишь, что самый дешевый секс в машине с придорожной жрицей любви обойдется вам в 300-600 рублей. Но будьте осторожны. И не только в смысле дурных болезней. Такса может значительно повыситься благодаря милицейскому вмешательству. Дело в том, что, "сняв" шоссейную девочку, большинство клиентов начинают ее пользовать, что называется, не отходя от кассы - метрах в 300-500 от сутенерской точки, чуть ли не на обочине.

Блюстители порядка прекрасно осведомлены об этом. И не преминут раскрутить вас на дополнительные "бабки". Ведь проституцией у нас в основном промышляют приезжие девчонки без московской прописки и регистрации. На этот крюк их и цепляют сотрудники ППС, ДПС и другие обладатели милицейских "корочек".

Для горе-"казанов" из сложившейся ситуации есть два выхода: либо плюнуть на все и рвать когти домой от греха подальше, либо заплатить ретивым служакам отступные.

Некоторые водители (и, между прочим, водительницы) идут другим путем. Им не нужна продажная любовь - подавай некоммерческую романтику случайных связей на добровольной основе. Любые советы тут давать глупо - все в ваших руках. Только стоит не забывать про Уголовный кодекс и вести себя прилично.

И еще пара слов о безопасности. О презервативах в столь рисковом деле вы и сами не забудете, мы о другом. Найдя партнера, не забудьте поставить автомобиль на ручник, ведь рычаг коробки передач, как пить дать, будет выбит.

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