Новогодние истории. Память отшибло

Эта история случилась в новогоднюю ночь. Два друга справляли праздник в компании прелестных девушек.

Причем друзья заранее решили, что на их плечах обеспечение компании алкоголем, а с девушек, как говорят, "закусь". Праздник удался на славу. Наши товарищи выпили непомерное количество алкоголя и, как водится, провалились в глубокий сон. Утром друзья хватанули пивка. После вчерашнего кутежа сильно болела голова, а на вечер была уже заказана сауна. Выпив по паре бутылочек, приятели ожили и, разойдясь по домам, договорились встретиться вечером.

Запланированная встреча вечером прошла на елке в центре Владивостока. Правда, один из друзей вместо того, чтобы подольше поспать днем дома, выпил еще несколько бутылок пива. То ли спалось хорошо, то ли выпито было слишком много, он забыл, что они вчера уже встретили праздник. В его мозгу шевелилась мысль, что все действо только впереди. Дальше была немая сцена. Приехавшие на встречу девушки были поражены, когда "забывчивый" стал всех поздравлять с наступающим. Причем не просто поздравлять, а интересоваться, как идут приготовления к новогоднему столу. Девушки подумали - шутит. Однако, когда приятель стал поздравлять с наступающим проходящих мимо граждан, стало понятно, что у кого-то отшибло память...

Закончилась история хорошо. Полную память вернула ему одна из девиц, танцевавшая в новогоднюю ночь стриптиз. Этот момент, видимо, настолько врезался в память, что тот все вспомнил. Ведь девушка была около 100 килограммов веса, а в компанию ее пригласили из-за умения хорошо готовить. Нравилась же приятелю другая. Пассия, услышав слово "стриптиз", перестала принимать от него ухаживания. Почти семейная драма. В общем, в сауне ему пришлось потеть не с дувшейся на него пассией, а с исполнительницей стриптиза. Но память вернулась!