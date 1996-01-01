Новогодние истории. Шоколадный самолет,

Так вышло, что с любимым человеком мы оказались на разных концах страны: он - в Петербурге, а я - во Владивостоке. К дню рождения (в декабре) он выслал мне подарок - сюрприз. Отправление было срочным, с желтой полосой и доставкой адресату. Но ни в день рождения, ни позже посылка не пришла. Мы не стали огорчаться и назначили этот сюрприз новогодним подарком.

Случился и Новый год. Куранты честно пробили 12, президент поздравил граждан, бокал шампанского был осушен до дна, а мой сюрприз так и не появился. Вскоре я прилетела в Петербург, мы воссоединились с любимым, и уже вместе стали пытать служащих Главпочтамта, где же срочное отправление, два месяца назад как исходящее? Оказалось, что посылка тут, на почтамте в Питере. Мне выдали треугольную коробку, всю облепленную марками, штампами и письменными заверениями, что посылка во Владивостоке была! Когда коробка раскрылась, там был полуметровый и абсолютно шоколадный самолет! Восхищению моему не было предела. Я сразу полюбила этот самолет. Еще бы, ведь это единственный в мире шоколадный самолет, который совершил героический перелет в 20000 км из Питера во Владивосток и обратно.