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Новогодние истории. Как поезд "Россия" вспять повернул

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дело было в студенческие времена. Сессия была сдана досрочно, и мы с подругой решили каникулы провести в Москве. Как ни выворачивали карманы, денег хватало только на поезд в одну сторону. Через три дня путешествия по родной стране в компании командировочных мы оказались в Тюмени. Это было 31 декабря.

Нас поставили на самый дальний от вокзала перрон. Там же вскоре появился встречный поезд из Москвы в Иркутск. Вагоны-рестораны обоих поездов предательски взвинтили цены на шампанское и прочий алкоголь. На перроне, который разделял пути туда и обратно, стоял маленький киоск, в котором мирно продавался зефир местного тюменского производства. Вдруг откуда ни возьмись там появились мандарины и несколько ящиков шампанского! Между двух хвостов встречных поездов тут же образовался новый длиннющий хвост из взбудораженных пассажиров, над которым как вдох и выдох витало: "Хватит? Не хватит?"

Тут объявили, что поезд "Россия", согласно расписанию, отправляется. До Нового года оставался час. Иркутяне ехидно посмеивались, а владивостокцы злились и разбегались по вагонам. Поезд действительно тронулся, и мы догоняли уже последний вагон. Тянули до последнего в надежде хоть что-нибудь ухватить в киоске, ведь мы уже были вторые в очереди!

"Россия" гудела как улей. Кто-то предприимчивый успел через иркутский поезд выбраться в близлежащий лесок и наломать еловых веток. Их развесили по вагону и поставили в купе в стаканы из-под чая. Украшали кто ленточками из детских косичек, кто пустыми яркими пачками от сигарет. Из туалетной бумаги вырезали снежинки, а из конфетных оберток десяток самолетиков и корабликов. В купе проводников шли последние приготовления выбранного всем вагоном Деда Мороза, кто-то настраивал гитару. Время стремительно неслось к Новому году, а поезд шел все медленнее и наконец встал. Прямо в чистом поле, заснеженном и темном.

Вскоре стало известно, что у локомотива вышли из строя левые колеса, он подергался, вздохнул и отправился ...обратно. За 10 минут до самого Нового года мы оказались на том же перроне, где разрумянившиеся на морозе иркутяне вытащили продавщицу из ларька и все вместе ожидали Нового года. Это было чудо, как говорили старожилы: "Россия" никогда еще не возвращалась вспять! Но мы-то знали - это оттого, что нас так несправедливо лишили угощения.

На перроне уже стояли ящики шампанского и мандарины - иркутяне угощали! Под бой часов мы чокались стаканами и братались с иркутянами, с которыми так причудливо подружили нас Тюмень и Новый год.

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