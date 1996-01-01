Больше всего мусора в космосе - от русских?

За полвека космической эры на околоземных орбитах скопилось немало космического мусора, несколько тысяч тонн. Это - "отходы" совокупной космической деятельности человечества. Но к этому количеству надо добавить несколько сотен миллионов (а то и миллиард!) тонн метеорного вещества. Это - "мусор", который допустила сама природа: осколки естественно разрушившихся планет и других космических тел. Крупные фрагменты космического мусора (более 1 метра) отслеживаются системой контроля космоса. Повлиять на их движение невозможно, поэтому приходится только следить за происходящим.

Через опасное "мусорное" облако проходит любая ракета, стартующая с Земли, другого пути в космос просто нет. Каждая мусоринка представляет опасность для работы космических аппаратов. Несколько спутников вышло из строя в результате ударов микрометеоритов. В межпланетном пространстве - та же ситуация. Половина спутников, запущенных к Марсу, с большой долей вероятности были погублены именно метеорными потоками.

Чем выше орбита - тем меньше мешает атмосфера, и, следовательно, мусор может существовать дольше. Скажем, на геостационарной орбите, находящейся в 36 км от поверхности Земли, космический мусор становится бессмертным. Человечество внятно осознало, что количество космического мусора надо как-то сокращать и уж во всяком случае, не наращивать. Принимаются меры, чтобы с этой задачей справиться. Ежегодно в рамках ООН проходят обсуждения, касающиеся стратегии исследований космоса, и на каждом присутствует вопрос о мусоре. В 2007 году на двухнедельной сессии проблему "космического мусора" обсуждали четыре дня.

Невозможно что-либо сделать, не загружая отходами пространство вокруг себя: строим дом или готовим пищу - вокруг остаются отходы. Так и космическая деятельность неизбежно сопровождается появлением мусора. Например, ракета, которая вывела спутник на орбиту, на Землю не падает, а "болтается" в космосе. Чтобы освободить от нее спутник, надо было отстегнуть болты, открыть крышку, и все это рассыпалось по космосу. Через 7-8 лет спутник прекращает работу - выходит из строя электроника, садится батарея. Прекративший работу спутник - тоже мусор.

Средняя скорость взаимных сближений на низких орбитах Земли - около 10 км в секунду (для сравнения: скорость артиллерийского снаряда 1 км/сек), так что маленькая "граммулька" мусора ударяет с энергией целой гранаты. Неудачные запуски спутников связаны, возможно, и с проблемой космического мусора. Был случай: французский спутник врезался во французскую же ракету. Франция никому не могла предъявить никаких претензий, но остальных - заставила задуматься.

Одна из актуальных проблем, которую решают юристы, связана с вопросом возмещения ущерба: на спутник потрачены колоссальные деньги, скажем, $100 млн, а он - погиб. Как быть? Кто виноват? Существует специальный комитет ООН, цель которого сформировать правовые основы для космической деятельности и минимизировать риск неудачных полетов.

Действует международное законодательство, ограничивающее количество мусора при запуске. Раньше, чтобы освободить запущенный спутник от крышки, болты просто взрывались специальным зарядом, что порождало множество мелких осколков. Теперь - никаких болтов, - только пружины и замковые устройства. В результате крышка просто откидывается в сторону. Летающих частей должно быть как можно меньше: лучше одна отдельная болванка, чем целый поток обломков.

Одна из самых населенных космических орбит - геостационарная. Она позволяет спутнику "висеть" над определенным участком экватора. Большинство телевизионных станций вещают именно через такие спутники. Геостационарная орбита очень заселена и поделена на "кусочки" между странами. Например, с 80 по 81-й градус может стоять только российский спутник, на участке с 82 по 83-й может размещать свои спутники Европейское космическое агентство и т.д. Но градусов, как известно, всего 360, а спутников запускается довольно много, и поэтому образовались группировки спутников: где раньше работал один - появилось 8. Они летают близко, но, не задевая друг друга. Как только какой-либо из аппаратов перестает работать, запускается новый. Существует международное законодательство, жестко требующее, чтобы вышедший из строя спутник был "убран" с орбиты. Для этого включается специальный механизм, выполняющий функцию отвода спутника в сторону. Такой спутник тоже становится "мусором".

Пока еще не придуман способ, с помощью которого можно вычищать космический мусор. Проблема более или менее решается на самых низких орбитах возле Земли (180-250) км. Там еще сохраняются едва заметные следы атмосферы, но все же способные тормозить летящие на космических скоростях частицы. Первый запущенный в 1957 году советский спутник просуществовал всего 4 месяца, после чего вошел в плотные слои атмосферы и полностью сгорел, не оставив следов. Сейчас на низких орбитах работает немало спутников, и все они со временем сгорают.

Многих интересует, куда деваются отходы жизнедеятельности обитаемых космических кораблей, например той же Международной космической станции. Это - самая малая проблема. Пластиковый пакет с отходами ежесуточно "выстреливается" с помощью специального устройства в пространство и становится самостоятельным спутником-элементом космического мусора. Попадая в атмосферу земли, он сгорает.

Кстати сказать, орбиту Международной космической станции все время приходится корректировать, "приподнимать", чтобы компенсировать потерю скорости станции из-за торможения в верхней атмосфере. Иногда солнце, увеличивая свою активность, слегка подогревает и "вспучивает" атмосферу, и тогда спутники "тормозятся" и в более высоких слоях.

Насколько опасен космический мусор для населения Земли? Его можно разделить на две категории: мусор, который мешает только космической деятельности, и мусор, способный, что называется, свалиться на голову. Международное законодательство оговаривает, что, если на чью-то территорию упадет обломок космического спутника или ракеты, то держава, которой принадлежал аппарат, должна компенсировать ущерб. Скажем, некогда упал наш спутник в Канаду - пришлось платить серьезный штраф. Правда, потом выяснилось, что это не так. Но поскольку Космическое агентство тогда еще не развернуло систему контроля околоземного пространства, не удалось доказать, что наш спутник упал в Тихий океан. Сегодня существует система станций, наблюдающих за всем, что летает на околоземных орбитах, в том числе за поведением космического мусора.

Недавно китайцы обвинили Россию, что она развела самый большой мусор на орбитах. Обычно, когда корабль взлетел, неизрасходованное топливо выбрасывается в пространство и испаряется в нем. Но какая-то часть все же остается в ракете, и от этих паров она иногда самопроизвольно взрывается, оставляя множество сколков. Были и намеренные подрывы - ради испытания баллистического оружия. Свой старый спутник разбомбили американцы, делали такие вещи и русские. Теперь это, конечно, в прошлом. В январе этого года, в 900 километрах от Земли, китайцы разрушили ракетой свой метеорологический аппарат. Число частиц мусора мгновенно увеличилось процентов на 30 (удачно попали!), и мировая общественность высказала серьезную озабоченность действиями китайцев. Тут-то они и заявили, что больше всего мусора - от русских.

Несомненно, со временем контроль космоса будет поставлен на такой же уровень, как и контроль воздушного авиационного пространства, когда за каждым самолетом ведется слежение, каждому для движения дается определенный коридор и обеспечивается безопасный режим полетов.