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Подари ему надежду!
Благотворительная акция, адресованная воспитанникам социально-реабилитационного центра "Маяк", которая шла на страницах газеты "ЗР- Диалог" на протяжении полутора месяцев, подходит к завершению.
Огромное человеческое спасибо каждому, кто принял в ней участие. Кто не остался равнодушным к судьбам детей, которые в свои пять, десять или пятнадцать лет хлебнули столько горя и боли, что не каждый взрослый испытывает на протяжении всей своей жизни. Благодаря вашей чуткости и отзывчивости 28 декабря в "Маяке" состоится настоящий Праздник исполнения желаний. Фоторепортаж с мероприятия появится на сайте www.zrpress.ru уже на следующий день - 29-го декабря, а 3-го января он будет опубликован в газете "ЗР"-Диалог".
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