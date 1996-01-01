Дальневосточная прописка "Фонда Бортника"

Презентация автономной некоммерческой организации "Дальневосточное агентство содействия инновациям" (АНО "ДАСИ") прошла в Хабаровске. Таким образом, Хабаровский край стал уже 29 российским регионом, в котором свою деятельность развернет региональное представительство Фонда содействия развитию малого предпринимательства в научно-технической сфере, известного еще как "Фонд Бортника".

ДАСИ учреждено правительством Хабаровского края, однако при этом агентство является членом российской сети трансфера технологий, представителем в крае "Фонда Бортника", именуемого так в честь его бессменного гендиректора, профессора Ивана БОРТНИКА.

Досье Фонд содействия развитию малого предпринимательства в научно-технической сфере - государственная некоммерческая организация, образованная постановлением Правительства РФ в 1994 году, один из трех государственных научных фондов. Правительством РФ установлено, что в Фонд направляются 1,5% средств федерального бюджета на науку (свыше 1 млрд руб. в 2006 г.). Представительства Фонда работают в 29 регионах РФ. Хабаровское представительство - АНО "ДАСИ" действует с февраля 2007 года.

Поздравляя центр с официальным открытием, заместитель председателя правительства края, министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ отметил, что в силу сложных географических и климатических условий перспективным является применение новых технологий и внедрение инновационных программ - особенно в сфере ВПК, на авиастроительных и судостроительных предприятиях края. И новая структура, по словам министра, как раз и призвана "ловить инновации". То есть, агентство ищет свежие идеи, оценивает их на предмет коммерциализации и помогает изобретателю найти деньги на внедрение своей научной разработки. При этом в структуре ДАСИ будут действовать 4 центра - трансферта технологий, информационно-аналитический, инвестиционно-инновационный и обучающий.

Уже сегодня ДАСИ сотрудничает с Томской областью - модельным регионом России по реализации инновационной стратегии, совместно с московским НП "Национальное содружество бизнес-ангелов" формирует в крае региональную сеть рискового финансирования. В планах - семинары для предпринимателей и изобретателей, участие в российских и международных Hi-Tech выставках.

На одном из первых хабаровских семинаров, прошедшем на базе Дальневосточной академии государственной службы, специалисты агентства представили одну из программ Фонда Бортника "Старт". Из представленных до 1 февраля коммерчески привлекательных заявок Фондом будет отобрано на конкурсной основе до 400 новых проектов для финансирования. С победителями заключается договор о том, что Фонд обязуется в течение трех лет вложить в реализацию проекта 4,5 млн руб. Помимо "Старта" агентство представило программу "Умник" ("Участник молодежного научно-инновационного конкурса") В ее рамках поддерживаются инновационные проекты, которые ориентированы уже не на 3 года, а на среднесрочную перспективу - до 6-8 лет.