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Школы ДФО попали
Российская академия образования (РАО) начинает реализацию пилотного проекта с целью обсуждения и критики разработанного нового государственного образовательного стандарта второго поколения.
Введение нового государственного стандарта образования так или иначе затронет всех нас. Редакция "Золотого Рога" выступает инициатором освещения хода реализации пилотного проекта в нашем регионе. Мы приглашаем родителей, учителей и представителей органов власти к обсуждению, изучению и критики с целью внесения предложений по формам и подходу к внедрению новых государственных стандартов образования.
Напомним, что за 2005-2007 гг. Российской академией образования разработана концепция стандартов общего образования второго поколения. Новый образовательный стандарт - это "пятилетний план" российской школы, определяющий приоритеты образования как социального института обучения и воспитания подрастающего поколения. Процедура его разработки и принятия на законодательном уровне раз в пять лет будет действовать по аналогии с сегодняшней процедурой ежегодного принятия госбюджета. Подобный подход позволит решить важнейшую стратегическую национальную задачу - превратить образовательный стандарт в инструмент опережающего развития образования.
В настоящий момент начинают действовать рабочие группы по основным направлениям, определенным в соответствии с концепцией.
В 2008 г. работа над образовательными стандартами вступает в новую фазу. Важнейшим элементом становится реализация пилотного проекта в ряде регионов (субъектов Федерации) и крупных городах всех федеральных округов Российской Федерации. В ДФО одной из двух экспериментальных площадок выбрано Приморье.
В настоящее время РАО во взаимодействии с органами управления образованием в регионах начинает сложную и системную совместную работу по апробации, обсуждению и критике новых подходов к государственным образовательным стандартам.
Разработчикам необходимо получить "обратную связь" со стороны тех, от кого будет в полной мере зависеть успех внедрения новых стандартов и на кого ляжет основная тяжесть практической реализации новых подходов. Вот почему Минобрнауки РФ и РАО остро заинтересованы в помощи, поддержке и нелицеприятной критике участников пилотного проекта.
В ближайшее время во всех регионах и городах, вступивших в эксперимент, пройдут комплексные мероприятия с участием экспертов-разработчиков государственных образовательных стандартов второго поколения. При этом разработчики будут обращаться к органам управления образованием с просьбой о максимальном расширении профессиональной дискуссии по проблематике стандартов.
Разработчики предпримут дальнейшие меры по широкому информированию общественности в каждом регионе (педагогическая общественность, сотрудники органов власти и управления, общественные организации, родители) о содержании и ходе работ по новым стандартам с целью широкой и содержательной дискуссии. Наиболее интересные предложения по формам обсуждения и апробации новых подходов к государственным образовательным стандартам будут приниматься, обсуждаться и реализовываться.
Подробнее о содержании и направлениях работы над новыми стандартами образования можно почитать в предыдущих выпусках бюллетеня издательства "Просвещение".
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