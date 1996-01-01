Очко для форума-2

В ДДГ "ЗР" уже поднималась тема состояния дел в "сортирном" хозяйстве Владивостока (см. номер 93 от 27 ноября).

Как выяснилось, в будущей столице АТЭС думают о строительстве мегамостов и суперотелей, но о туалетах, как обычно, забыли. Между тем специалисты-архитекторы уверены, что к 2012 г. нужно отказаться от биотуалетов, используя их только во время массовых мероприятий, и задаться строительством стационарных общественных уборных.

Как разъяснила главный специалист Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Владивостока Татьяна ПЛЮСНИНА, эту сферу в стране до сих пор регулируют санитарные правила устройства и содержания общественных уборных, утвержденные заместителем главного санитарного врача СССР еще в 1972 г. Согласно им, населенный пункт должен быть снабжен туалетами из расчета проходимости 1 очко на 500 человек в час.

Между тем, по мнению эксперта, этот критерий не совсем четкий, т.к. не всегда это условие можно соблюсти, особенно во Владивостоке, который категорично стеснен. Сложно уплотнять застройку, и так уплотненную до предела. Для общественного туалета, если его построить по нормам, нужна достаточно большая территория. Если, скажем, построить его на площади Семеновской, то просто не будет площади. Поэтому городу приходится выбирать. Один из вариантов - уходить под землю, но у нас, к сожалению, не везде позволяют это сделать грунты. Если мы сейчас под старыми застройками начнем выбирать грунт, это может привести к несчастью. В любом случае эта проблема решаема, если в городе достаточно средств.

Между тем ныне действующие нормы сильно устарели. В 1972 г. были другие законы и другое государство. В начале 90-х помещения, где размещались общественные уборные, приватизировали. Правда, с обременением: в течение 3-5 лет собственники экс-советского добра не могли его перепрофилировать. Тогда хозяева, не желая работать во благо интимного вопроса, попросту закрывали помещения, а по истечении "отяготительного" срока делали реконструкцию и использовали по усмотрению.

Сегодня будущая столица саммита утратила практически все общественные туалеты. Да и отдельной службы, которая бы отслеживала ситуацию со строительством общественных туалетов, во Владивостоке нет. Пока "туалетизацией" Владивостока сегодня активно занимаются общественные торговые центры. Кроме того, общественное бремя приняли на себя здания вокзалов, кинотеатров и т.д. И власти рады хотя бы этому. Сколько потребуется денег для строительства общественных уборных, чтобы соблюсти нормы, неизвестно, т.к. непонятно пока, сколько нужно туалетов и есть ли возможность у Владивостока вместить их все. До сих пор такими расчетами не занимался никто. Ясно одно: нужно постепенно избавляться от мобильных туалетных кабин. По словам Татьяны Плюсниной, "биотуалеты по санитарным нормам не выполняют свои функции, кроме того, они неэстетичны и, мягко говоря, неудобны".

Вместе с тем Татьяна Викторовна уверена, что такой важный для саммита АТЭС вопрос, как создание уборных во Владивостоке, не оставят без внимания. После того как решатся самые глобальные вопросы - градостроительные, экономические и т.д., подойдет черед и городских туалетов.