Здравствуй, почта, Новый год!

Надо же! Вот это подарочек под Новый год! Представляете, я задал президенту вопрос и мне по этому поводу пришло письмецо. А ведь день начинался буднично: я как сомнамбула отвел дите в школу; с полузакрытыми глазами доплелся до работы; постучал там по клавишам; куда-то позвонил; кому-то ответил; потом привычно поплелся до дома... А там, на тебе!.. Письмо!

Не подумайте, что я был готов плясать, получив письмо даже от САМОГО. Да и вопрос на известном телемосте с президентом задавал больше не для того, чтобы получить на него ответ. Я лишь хотел, больше из сугубо профессионального интереса, так сказать, посмотреть технологию этого самого "общения с народом" (хотя и ответ не помешал бы). Впрочем, и письмо пришло не из-за кремлевских стен, а из... приморского "белого дома". Причем конвертик содержал и не ответ вовсе, а традиционную отписку, что, дескать, мой вопрос, заданный тогда-то и тому-то, переадресован в соответствующую инстанцию по месту моего проживания. Главное, что технологию "общения" я, получается, раскусил: проблема, которую гражданин России не может решить в своих родных пенатах и поэтому отправляет письмо главе государства, ему вновь предлагается решать со своими родными чиновниками на местах. Круг замкнулся. Тем не менее даже такое внимание русской все еще полухолопской душе приятно. Нарочно не раскрываю сути нашей с президентом переписки (извините за апломб) - пусть эта тема станет для одной из последующих тем нашей колонки.

Я это все к тому, что 2007 г. был годом обещаний и соответственно ожиданий. Прежде всего потому, что это было предвыборное время: сначала нам клялись в любви и грозили вечной заботой политические партии, желающие кто грубо усесться на большинство мест - аки медведь, а кто с трудом втиснуться в Госдуму. Под конец года стартовала кампания по выборам президента. Впрочем, она тут же и закончилась - главный избиратель быстро сделал свой выбор, избавив страну от глубокой мыслительной активности. Это, пожалуй, одна из немногих животрепещущих проблем, которую власти разрешили за нас и без нашего участия.

Дальневосточников весь уходящий год кормили обещаниями мегаинвестиций и масштабных денежных впрыскиваний в регион. И кое-что, надо признаться, было сделано: нефтяники расковыряли-таки до проектной мощности сахалинские месторождения, к нам потихоньку ползет труба нефтепровода из Восточной Сибири, вроде как строятся медицинские центры, сельское хозяйство пытается не только закопать в наши катастрофически неблагоприятные земли миллиардные кредиты, но и хоть что-то выкопать оттуда и так далее. Да, росли зарплаты. В Приморье они выросли аж на восемь процентов. Правда, и цены не стояли на месте: по данным наших статистиков, они выросли на 20%...

Приморцы же весь год смотрели и слушали ролики о скором наступлении новой эры, отмеченной звездой АТЭС, да поглядывали из окон на море, через которое в феврале-мае-августе-декабре должны были шагнуть опоры долгожданного моста. Чего-то не шагнули...

Увы, очень часто в наших краях в уходящем году очевидные плюсы крылись еще более существенными минусами. Вот отток населения резко вырос, несмотря на все обещанные трубы, форумы и прочую благодать...

А впрочем... Дорогие земляки-дальневосточники! Мы, журналисты, можем еще много критических стрел понапускать. Тут нас хлебом не корми. Но как-то не хочется портить вам предпраздничное настроение. Поэтому мы в "Золотом Роге" решили в последнем выпуске газеты этого года сделать соавторами местных политиков и чиновников, бизнесменов и финансистов, деятелей культуры...

Что пожелают себе и нам успешные люди, которые несмотря ни на что не пакуют чемоданы, а продолжают жить и работать среди нас - дальневосточников. Смотрите в номере, который вы сейчас держите в руках, рубрику "Я поднимаю свой бокал...".

С Новым вас годом! Счастья, здоровья, удачи. И, конечно, оставайтесь с нами!