Крем для лица - дело тонкое

Многие женщины до сих пор не знают истинного назначения дневного и ночного кремов.

Дневной крем нужен как защитный и как основа под макияж. Отличительная черта хорошего дневного крема: защита от ультрафиолетовых лучей, предотвращение потери кожей влаги, нейтрализация вредного воздействия окружающей среды.

Ночного - поддержать и стимулировать естественные процессы регенерации кожи.

Дневной крем - обязательно легкий, он должен быстро впитываться. В то время как ночной - более жирный, впитывается долго (до 20 минут), его остатки даже необходимо (в отдельных случаях) снимать салфеткой перед сном. Кстати, тем, у кого кожа жирная, ночным кремом лучше не пользоваться. И еще: летом лучше использовать дневной крем с увлажняющим эффектом.