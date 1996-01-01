Маска или скраб?

Чем лучше пользоваться для очищения кожи: скрабом или маской-пленкой? Как часто нужно использовать скраб?

Маска-пленка не предназначена для очищения кожи. У нее другая задача. Она скорее направлена на питание кожи. А ее структура способствует более глубокому проникновению в кожу питательных веществ. Конечно, снимая маску, вы избавите кожу от некоторого количества ороговевших частичек, но такое очищение не будет достаточным.

Что касается скраба, то за счет входящих в него крупинок происходит усиленное отшелушивание ороговевшего слоя кожи. Достигается глубокое ее очищение, даже в таких труднодоступных местах, как носогубные складки.

Пользоваться скрабом нужно по необходимости. Частота его применения зависит от вашего типа кожи. В среднем интервал между использованием скраба составляет 10 дней - 2 недели. Людям с чувствительной кожей не рекомендуется пользоваться скрабом чаще одного раза в месяц.