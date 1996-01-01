Правила пития... и опохмела

Что можно и что нельзя делать в "лихие" праздники и после них.

Нельзя:

1. Пить на голодный желудок. Это верный способ мгновенно опьянеть и слечь "с животом" - обострившимся гастритом, холециститом, панкреатитом.

2. Мешать напитки. Будете вы повышать градус или понижать, от похмелья защитит не это, а питие в пределах нормы, в безопасности которой вы убедились после прежних праздников.

3. Надеяться на таблетки. Алкоголь и лекарства - это, по определению, взрывоопасная смесь. Принимать таблетки, чтобы больше выпить или не мучиться наутро, бесполезно и даже опасно. Активированный уголь тоже не поможет. Ложка алмагеля за полчаса до застолья смягчит начало праздника, но реально поможет только в одном случае: если вы не собираетесь много пить. Таблетки от похмелья, предназначенные для "утра после", хороши лишь тем, что в целом не наносят вреда. Если только препарат не содержит лимонную кислоту или аспирин, которые способны вызвать кровоточивость капилляров, микроинсульты, обострение язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки или кишечника.

4. Похмеляться. 100 г с утра - верная дорога к алкоголизму. Годится только для того, чтобы отдалить более тяжелое похмелье или уйти в запой.

5. Садиться за руль. И не только сразу после вечеринки. Максимального уровня содержания в организме алкоголь достигает через 2-3 часа после приема. Организм абсолютно здорового человека за 3 часа в состоянии переработать не так уж много алкоголя: либо 2 кружки пива, либо 50 г водки, либо 200 мл вина крепостью до 150. при условии, что эта доза не занюхивалась рукавом, а с аппетитом закусывалась. После 150 г водки упитанному мужчине садиться за руль можно самое раннее через 7-8 часов.

Надо:

1. Закусывать, закусывать и закусывать. Перед первым бокалом съешьте немного мяса. Это защитит от быстрого всасывания алкоголя, а слизистую желудка - от раздражения. Чтобы помочь собственной печени, пейте не только градусные напитки, но и обычную воду, соки, клюквенный морс. Только не газировку.

2. Хранить верность напитку. Не переходите с вина на мартини или с коньяка на водку, иначе от этой смеси утром будет трещать голова. Выберите свой напиток и прикладывайтесь только к нему. Соблюдая традицию, можно в начале вечера отдать дань шампанскому. Но не пытайтесь выпить всю бутылку, чтобы "не пропало". После первого бокала за старый год хорошенько закусите и избегайте соблазна попробовать "еще из той вон бутылочки".

3. Подготовиться к достойному пробуждению. Хвала вам и зависть соотечественников, если 1 января вы проснетесь бодрым огурчиком. Подавляющее большинство после праздника не способно даже вылезти из постели. Ну и не надо! Отоспитесь, а потом начинайте... пить. Только не то, что по недоразумению осталось в бутылках, а наваристый бульон, капустный рассол, молоко или кефир, поливитамины, яблочный сок. Чем больше выпьете, тем быстрее придете в себя.

Если главное украшение вашего застолья исключительно водка, рекомендуем смесь № 1. Накануне застолья, вечером, заполните стандартный стакан примерно на четверть семенами укропа и аниса в соотношении 1:1, залейте горячей водой доверху, прикройте чем-нибудь и поставьте в любое сухое место - за ночь настоится. Утром добавьте настойку в литр рассола и лечитесь.

Если предполагается наслаждение шампанским, винами с вкраплениями вермутов и коньяка, пользительнее будет смесь № 2. Во все тот же стакан надо насыпать пол чайной ложки семян иссопа и столько же семян кориандра (кинзы). Так же залить кипятком и дать ночь настояться. Добавлять в рассол в той же пропорции.

Если в ход пойдет самое широкое алкогольное ассорти, народный опыт придумал смесь № 3. Понадобятся огуречный рассол, рассол от квашеной капусты, хотя бы полстакана давленых ягод клюквы (или брусники) и стакан настойки из сухих листьев эстрагона, приготовленной как все вышеперечисленное. Воскресит любого.

Можно ли пить рассол из магазинных банок? Лучше не надо. Слишком много уксуса, а желудок уже получил изрядный удар за новогоднюю ночь.