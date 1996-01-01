Как долго можно хранить продукты

Запечатанные вакуумные упаковки хранят до указанной на брикете даты, срок хранения распечатанных в холодильнике (морозильнике) следующий:

Сырое мясо - 3-5 дней - 6 мес.

Фарш - 1-2 дня - 3-4 мес.

Мясные блюда - 3-4 дня - 2-3 мес.

Окорок, ветчина - 3-5 дней - 1-2 месяца.

Бекон, колбаса - 1 неделю - 1-2 месяца.

Птица целиком - 2 дня - 1 год

Птица кусками - 1-2 дня - 9 месяцев.

Рыба - 3-4 дня - 3-6 месяцев.

Твердые сыры - 3 недели - 6 месяцев.

Мягкие сыры - 2 недели - 4 мес.

Творог - 5 дней - 1 месяц

Масло - 1 - 6 месяцев

Молоко - 5 дней - 1 месяц

Фрукты и овощи - 1-3 недели в ящике для фруктов и овощей.

Ягоды и зелень 1-2 дня - 1 год.