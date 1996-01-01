Будем жить богаче?

Базовая часть пенсии граждан, проработавших 15 и более лет в районах Крайнего Севера, увеличится 1,5 раза. У граждан, проработавших 20 и более лет в районах, приравненных к районам Крайнего Севера - в 1,3 раза.

С 1 января 2008 г. в соответствии с ФЗ от 1 декабря 2007 г. № 312-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" расширен круг лиц, имеющих право на установление повышенных размеров базовых частей трудовых пенсий по старости и по инвалидности.

Изменения коснутся пенсий северян, независимо от их места жительства и возраста. Главное условие - иметь северный стаж работы 15 лет для районов Крайнего Севера, 20 лет для местностей, приравненных к ним, а также страховой стаж не менее 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам. Новые размеры базовых частей трудовых пенсий по старости или по инвалидности будут установлены с даты вступления в силу Федерального закона без подачи специального заявления.

В результате базовая часть пенсий граждан, проработавших 15 и более лет в районах Крайнего Севера (РКС), увеличится в 1,5 раза. У граждан, проработавших 20 и более лет в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, - в 1,3 раза. Также на размер пенсии влияет количество иждивенцев - чем их больше, тем выше пенсия. Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, в случае, если они работали в районах Крайнего Севера, положена базовая часть в размере 4680 руб., если в районах, приравненных к ним, - 4056 руб.

Что касается получателей трудовых пенсий по инвалидности, то тут размер базовой части будет зависеть от степени ограничения способности к трудовой деятельности. Сумма увеличения по итогам перерасчета у граждан с требуемой продолжительностью стажа работы в РКС при III степени составит 1560 руб., II степени - 780 руб., I степени - 390 руб. У граждан со стажем работы в МКС базовая часть пенсии по инвалидности при III степени увеличится на 936 руб., II степени - 468 руб., I степени - 234 руб. У граждан, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи, увеличение будет выше, сообщила "ЗР" пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю.