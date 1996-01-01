Квитанции на оплату электроэнергии будут выставляться пакетами

С января 2008 г. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) изменит порядок выставления счетов-квитанций населению. Как сообщил гендиректор ДЭК Виктор МЯСНИК, счета-квитанции абонентам-физическим лицам будут доставляться не ежемесячно, а пакетами - раз в три месяца (в январе, апреле, июле и октябре).

Так с нового года потребители начнут получать комплекты сразу из трех квитанций. К примеру, в январе придет конверт с квитанциями на оплату электроэнергии на январь, февраль и март. Пакеты потребителям будут приносить контролеры и работники почты. С января потребитель электроэнергии сможет сам выбрать удобную для него схему платежа: оплачивать отдельно за каждый месяц квитанции из доставленного ему пакета, либо оплатить все три одновременно.

В квитанциях уже будут проставлены расчетные суммы платежей, исходя из среднего потребления электроэнергии абонентом по его лицевому счету за предыдущий период времени с учетом положенных абоненту льгот и субсидий.

В декабре контролеры снимут показания со счетчика каждого потребителя и проведут анализ путем расчета ежесуточного потребления электроэнергии по схеме. Причем, если абоненту доставят квитанцию, в которой будет указано 400 киловатт потребленной электроэнергии, а не 300, как на счетчике - не стоит паниковать. Надо записать столько киловатт, сколько на счетчике. Соответственно произвести оплату. Для этого в бланках квитанций предусмотрена чистая строчка для самостоятельного заполнения. Эта информация будет проверяться контролерами раз в три месяца: в декабре, марте, июне и сентябре.

По результатам проверок будет производиться корректирующее доначисление или уменьшение начислений по каждому абоненту в зависимости от фактического объема его электропотребления за истекшие три месяца. Недоплата или переплата будет фиксироваться в первой квитанции пакета на следующий квартал.

Энергетики отмечают, что пакетный способ выставления квитанций учитывает хорошо зарекомендовавший себя опыт многих крупных городов России, в том числе Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска, и советуют распределить деньги помесячно, чтобы не оказаться в числе должников.