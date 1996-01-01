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На подарки детям зарабатывали эротикой
Благотворительный рок-концерт по сбору средств для помощи детям-сиротам прошел в ночном клубе "Скорпион". Правда, мероприятие приобрело такой размах, что спугнуло самих представителей Фонда помощи детям-сиротам.
Инициаторами проведения фестиваля под говорящим названием "Новый год - детям" выступили представители двух продюсерских центров - "Ураган" и "Регион".
По словам организаторов, цель фестиваля - собрать средства для покупки новогодних подарков детям-сиротам. Покупая билет на концерт, каждый автоматически вносил вклад в сбор средств. К слову, около 20 молодых музыкальных коллективов из Владивостока, Хабаровска, Находки и других городов согласились выступать бесплатно.
Изначально предполагалось, что на фестивале соберутся около 500 человек, приблизительно такова вместимость клуба, но посетителей оказалось меньше половины. У входа скромно "приютилась" бочка для пожертвований, да ажиотажа вокруг себя не создала. В итоге за первый день мероприятия удалось собрать всего около 7 тыс. руб.
Все деньги организаторы планировали торжественно вручить Фонду помощи детям-сиротам, но его представители отказались приехать на концерт, так как фестиваль в поддержку детей обернулся совсем недетским шоу. Дело в том, что мотоклуб "Русские самураи", изъявивший желание также присоединиться к организации фестиваля, предложил устроить небольшое эротическое шоу. В результате были задействованы девушки-танцовщицы и пара мотоциклов.
Все выглядело очень зрелищно и красиво, вот только спугнуло представителей фонда. Поэтому вместе с собранными средствами организаторам пришлось самим ехать под Уссурийск в гости к сиротам, которые тоже подготовили свое небольшое выступление. Другого формата.
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