Паспорт требует обстановки

На прошлой неделе в рамках всероссийской акции "Я - гражданин России" 45 юным жителям Владивостока вручили главный документ их жизни - паспорт.

Эту акцию во Владивостоке проводят 4-й год. На этот раз ее приурочили к празднованию Дня Конституции, организаторами выступили представители управления и молодежной политики мэрии города. Цель мероприятия - повысить значение понятия "Гражданин России" в сознании 14-летних подростков.

Как отметила заместитель начальника Управления культуры и молодежной политики Владивостока Анжелика КУХАРЕВА, "14-летние подростки - это уже граждане. Хотелось бы, чтобы, получив паспорт именно в такой обстановке, молодые люди осознали всю полноту ответственности, возложенной на них".

Для создания патриотической атмосферы мероприятие закончилось не менее патриотичным фильмом "Звезда" - номинантом и лауреатом нескольких кинофестивалей.