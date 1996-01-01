Вчера Свято-Никольский кафедральный собор отметил 100-летний юбилей. В этот день в храме состоялась праздничная Божественная литургия, приуроченная ко дню святителя Николая-чудотворца.

Как сообщила пресс-служба владивостокской епархии, в декабре 1907 г. высокопреосвященным архиепископом Владивостокским и Камчатским Евсевием был освящен престол в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Церковь была построена в память погибших в Русско-японской войне русских воинов. Название Свято-Никольский собор получил уже в 1976 г., после возвращения его верующим, когда была проведена реконструкция храма.

К юбилею в воскресной школе кафедрального собора создан музей, в котором отражена история храма и всей Владивостокской епархии.