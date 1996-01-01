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Вулкан на мою голову

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дрожала земля, ужасный грохот сотрясал воздух так, что искажался горизонт, и над абсолютно не выдающейся ранее сюрпризами сопчонкой Бурачека, что во Владивостоке на мысе Чуркина, взметнулся столб огня с клубами вулканического пепла. Из открывшегося жерла вулкана одна за другой вылетали партии вулканических бомб и разлетались по Владивостоку. "Ну, вот и у нас собственный вулкан появился", - сказал кто-то рядом. И это звучало гордо. А огненные языки лавы, сметая подвернувшиеся на пути древние хрущевки, стекали в бухту Золотой Рог, топили стоящие у пирсов корабли и поднимали в небо клубы раскаленного пара? Еще чуть-чуть и... Тут я проснулся. Приснится же такое. К чему этот сон? Дыма без огня, говорят, не бывает!

Придя на работу первым делом зашел в Интернет на новости. Ну да, Владимир ПУТИН назначил преемника. В Польше прошел геноцид для гриппозных кур - полмиллиона как не бывало, да еще лопнула ржавая "Дружба", по которой наш мазут течет на Запад. Далее - новая версия "вечного объединения" России и Белоруссии. Что еще? Британский лорд получил срок, обворовав с товарищами свой холдинг.

Заглянул на городской сайт - мэрия определилась с Новым годом - детям подарки, всем - ледяной городок из "надеждинского" льда, большая 20-метровая елка на площади и четыреста 7-метровых - по схеме. Синоптики в большом снеге на этот раз отказали и в прогнозе недодали минуса. Что ж, опять на лыжах сэкономим!

Тут как-то нахлынуло - праздник, распродажи, сюрпризы, корпоратив, каникулы, приятное недомогание головы, сочувствие и дружба родных и близких. А потом - опять работа, повышение цен, пробки на дорогах, порванные мелочью карманы, взаимное хамство водителей и пассажиров и т.д. Нет - что-то не то!

Хотя... в Петропавловске на Камчатке есть, например, несколько действующих, а у нас - ну ни одного! При том, что населения у нас, как минимум, в три раза больше! Пожалуй, это не порядок. Но, собственно, что нам мешает сделать свой городской вулкан?! Не обязательно к саммиту АТЭС или из зависти к египетским пирамидам, а чтобы для души, для выхода нашей потенциальной энергии.

Вспомните, например, как рвался арсенал на Второй речке - вроде и тревожно было, но и, извините, красиво. Людей пытались эвакуировать, а они: "Нет. Мы останемся - хотим посмотреть". Оно и понятно было - телевизор надоел, пойти некуда, а тут настоящие снаряды рвутся. А ведь сколько их еще остается, невзорванных! Построить этот вулкан, и уже не по одному выстрелу с Тигровой давать в полдень, а по хорошему извержению - по команде нового командующего флотом.

Опять же вулкан - это еще один повод для инвесторов вложить деньги в нужное жерло, чтобы они не гнили под матрасами и не утекали из страны. Наверное, возразите, что у нас некому уж и вулкан-то настоящий построить - хорошие специалисты перевелись. Да за большие деньги и те орлы, что остались, такой построят - закачаешься! Дороют до нужной глубины, все, что надо, отрегулируют - подачу лавы, грохот, время действия, интенсивность, направление дыма и пр. Словом, не проблема!

Скажете, что строить вулканы - несусветная глупость. Ну, ничуть не глупее, чем ожидать сегодня всенародного энтузиазма, например, от победы большинства над меньшинством в минувших выборах в Госдуму.

Может быть, и не надо строить вулканы. Нет в них острой необходимости. Но помнить о них необходимо. Кто его знает - откуда может вылезти очередной: то ли из сопке Бурачека, то ли из наших потерявшихся в пространстве и времени душ.

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