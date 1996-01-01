А вам нравятся сильные мужчины?

Многие дамы предпочитают накачанных мужчин, и поэтому мужчины стремятся поддерживать физическую форму. Но и такие представители сильной половины человечества имеют недостатки и достоинства. Какие же?

Об этом спрашивали представительниц прекрасного пола исследователи Университета Лос-Анджелеса, штат Калифорния. В рейтинге достоинств "суперменов" на первом месте находится сексуальная опытность, на втором - финансовая состоятельность и амбициозность, на третьем - чувство безопасности рядом с "качком".

Последние три места в списке достоинств занимают сексуальность, популярность и лидерство. Ну, а к недостаткам мускулистых мужчин относятся: большая склонность к неверности, жесткость в поведении, неуживчивость и самолюбование.