Досье на инфантильного мужчину

Процентов восемьдесят (а если не приукрашивать ситуацию - то и все девяносто) мужского населения нашей родины отличаются классическим инфантильным поведением. Это значит, что инфантилизм процветает пышным цветом во всех слоях общества.

Представитель интересующего нас вида может трудиться в каком-нибудь НИИ и проводить долгие зимние и летние вечера перед телевизором с бутылочкой пива. А может оказаться обладателем "Лексуса", без в/п, без м/п, еженедельно меняющим дам сердца и объясняющим им, что он "еще не готов". Несмотря не внешнюю несхожесть, у двух этих персонажей масса общего.

Подросшая кровиночка не хочет расставаться с привычкой к тому, чтобы ее обслуживали, принимали за нее все решения и потакали ее капризам.

Признаки вида

Инфантильный - совсем не значит "похожий на дитя". Скорее - это апгрейд ребенка, счастливо приспособившийся ко взрослому миру. Инфантил как оборотень: днем, на работе, в официальном мире он - взрослый человек и профессионал. Вечером, когда герой снимает галстук и предстает перед близкими, в нем проявляется полный набор детских замашек: абсолютное нежелание брать на себя ответственность, эмоциональная незрелость и стремление заниматься только тем, что ему приятно и интересно. Главное - придумать законную отмазку.

Поведение в естественной среде

В естественной среде позиции инфантильного мужчины прекрасно упрочены. Он находит своему поведению великолепные оправдания: он может апеллировать к традиции, к добрым чувствам, к благоразумию любимой и прочим человеческим ценностям. Рассмотрим, как работает его защита.

Пример 1. Возьмем его носки, разбросанные по квартире, затем возьмем рубашки, сложим в стиральную машину, затем сгребем в кучу всю посуду и вымоем, после чего возьмем пылесос и тряпку. Потом попросим его подключиться к усилиям по наведению чистоты и получим ответ: "Но это же не мужская работа. Вот если кому гвоздь забить понадобится...". Затем перестаем его просить помочь, потому что это безнадежно, а со временем перестаем надеяться, что кому-нибудь понадобится забитый гвоздь.

Пример 2. Вернемся к волшебному парню на "Лексусе", регулярно меняющему подружек и объясняющему каждой из них, что он "еще не готов". Причем, к чему именно "не готов", он не уточняет. Не такая уж большая для него морока - поселиться с одной из них и зажить как добрые буржуа. С другой стороны, все это такой геморрой: решать ее постоянные проблемы, ограничивать свою свободу, а вдруг еще дети появятся... Нет, не готов. И вряд ли когда-нибудь будет.

Пример 3. Инфантильный мужчина перестанет быть собой, если у него не окажется какого-нибудь хобби, настоящей мужской игрушки: хоть DOOMa, хоть написания гениального романа, хоть напряженного внимания к трансляциям футбольных матчей по телевизору. Понятно, что игрушка занимает основную часть его свободного времени. Если посягнуть на время, отведенное игрушке, и попросить потратить его на какие-нибудь "полезные дела", отказ неминуем. В мягкой форме он будет выглядеть так: "Милый, отнеси недельный запас своих грязных носков из-под стула в ванную". "Сейчас". Повторять неделю. Затем озвереть, встать и отнести самой. Отказ в жесткой форме выглядит как рев: "Ты мне всю жизнь испоганила! Из-за тебя я не могу дописать свой гениальный роман!".

Благоприятные условия для жизнедеятельности вида

Условия для инфантильной жизнедеятельности создаются в детстве. В неполных семьях или в семьях с формально присутствующим отцом (а их - подавляющее большинство) всю работу по дому, зарабатыванию денег и воспитанию отпрыска берет на себя мать. Нередко под девизом "давать своей кровиночке все самое лучшее". Подросшая кровиночка не хочет расставаться с привычкой к тому, чтобы ее обслуживали, принимали за нее все решения и потакали ее капризам.

Кроме того, инфантилы поднялись в цене в тот момент, когда мы шагнули в период капитализма с человеческим лицом. Необремененный проблемами и сомнениями инфантил становится идеальным потребителем, которому хочется попробовать "всего разного - и побольше, побольше". И, естественно, любой производитель сильно заинтересован в таких "клиентах".

Сложности и перспективы развития вида

Сразу оговоримся: у инфантильных мужчин в плане отношений очень мало сложностей, и еще меньше перспектив. Потому что существуют такие мужчины в относительно комфортной среде. Сложности возникают у тех, кто с ними связался. Сразу начинаются вопросы: а можно ли его перевоспитать? А когда он повзрослеет? Станет ли он более ответственным с появлением ребенка? Не смешите, барышни.

Тому, кто хорошо и удобно устроился, нет нужды менять свое поведение. Проблема в другом: мужчина инфантилен лишь потому, что вы ему это позволяете. А как исправить такое положение вещей - это уже совсем другая история.