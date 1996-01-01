По закону сохранения

Особенностью ухода за лицом является то, что с возрастом он меняется. И то, что хорошо для юной девушки, не подходит для дамы средних лет. Ведь год от года наша кожа претерпевает изменения.

25-30 лет

Молодость в разгаре, но уже пора подумать о профилактике морщин. Чтобы выглядеть лет через десять привлекательной, необходимо ежедневно очищать и увлажнять кожу. Не реже раза в неделю используйте маски с активными увлажняющими компонентами. И следите за мимикой: не хмурьте лоб и не щурьтесь.

30-35 лет

В этот период кожа нуждается в комплексном уходе. Чтобы предотвратить появление морщин, используйте средства с питательными веществами и витаминами. Особенно полезны кремы, защищающие кожу от свободных радикалов, вызывающих преждевременное старение. Пейте минеральную воду.

35-40 лет

Зрелая кожа теряет упругость, замедляется выработка коллагена и эластина. Чтобы сохранить красоту, необходимо принять серьезные меры. Используйте кремы от морщин, запускающие выработку коллагена, средства для поддержания четкости овала лица. Ухаживайте за шеей, руками и зоной декольте. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей.

40 лет и старше

Обмен веществ замедляется, кожа становится более тонкой, менее упругой и эластичной. Чтобы вернуть ей силы, используйте антивозрастные кремы, делайте легкий массаж для стимуляции обменных процессов.