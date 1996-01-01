Не облизывайся!

Все мы знаем, что в холодное время года губы трескаются. Но забываем, что на улице их нельзя облизывать! Некоторые думают, что слюна увлажняет губы, а это не так. Слюна содержит пищеварительные энзимы, которые, напротив, разъедают чувствительную кожу губ.

Кроме того, облизывая губы, мы лишаем их всех тех жиров, которые попадают на них с прилегающих участков кожи.

Для того чтобы губы были влажными, старайтесь пить каждые два-три часа хотя бы по несколько глотков жидкости. При обезвоживании сохнет не только кожа на лице, но и кожа губ.

Поможет и помада, но не дешевая, ведь в дешевой содержатся вредные вещества, которые в любом случае попадают в организм.

Качественная помада, наоборот, станет надежной защитой. Не бойтесь наносить ее, если губы потрескались, - она защитит от попадания в трещины микробов.

Если у вас воспалились уголки рта, не трогайте их грязными руками, а своевременно нанесите на них противовоспалительную мазь.

От сухости губ спасает мед. Нанесите его на губы и оставьте.