Пять мифов о плацентарной косметике

Быть молодым куда лучше, чем старым. Очень хочется, чтобы молодость длилась лет сорок, минимум. Однако не получается, природа свое берет.

В общем, старение - вполне объективный процесс, и никакие достижения науки его пока остановить не в силах. Старость победить нельзя, а вот с ее внешними признаками вполне можно бороться. И на этом строится вся мощь современной косметологии.

Дело тут в наглядности: когда утром из зеркала смотрят три десятка прожитых лет, сразу понимаешь, что годы-то идут, всякие неприятные мысли в голову лезут. А вот если омолаживающую косметику использовать, то признаки старения не так в глаза бросаются, неприятные мысли можно отложить на потом и продолжать жить и веселиться.

К чему это я? Разумеется, к проблеме омолаживающей косметики. Ну, не омолаживает она! Ее применение направлено всего лишь на уменьшение признаков старения. И не надо об этом забывать.

Плацентарная косметика - одно из таких направлений "омоложения".

Плацента - это специальный орган, осуществляющий связь и обмен веществ между организмом матери и зародышем в период внутриутробного развития. Она образуется во время беременности у всех млекопитающих, в том числе и у человека.

Как и любой другой орган, плацента содержит белки, жиры, нуклеиновые кислоты и витамины. В этом она не сильно отличается, скажем, от куска печени. Кроме того, в плаценте происходит синтез разных гормонов, необходимых для нормального протекания беременности. Также в ней много разных белковых факторов, влияющих на жизнь клеток.

В косметологии используют и плаценту, полученную от животных, и плаценту человека. Если плацента человеческая - тогда где-то в описании косметики должно быть слово "аллогенный".

Миф 1. Человеческую плаценту для производства косметики получают из абортивного материала

Это не так. Тут главным аргументом является жадность производителей - зрелая плацента, полученная после рождения ребенка, раз в десять больше, чем плацента, полученная после аборта. То есть использование абортивного материала в десять раз менее выгодно.

Миф 2. Человеческая плацента в косметике действует более эффективно, чем плацента животных

По содержанию биологически активных веществ человеческая и животная плацента не отличаются. По большому счету разницы нет, какая плацента была взята для крема или маски.

Миф 3. Использовать плаценту для омоложения стали совсем недавно

История применения плаценты начинается где-то в 40-х годах прошлого века. Именно тогда выяснилось, что плацентарные препараты, действительно, могут заметно уменьшать признаки старения. Потом оказалось, что причина тому - действие разных стероидных гормонов, которые содержатся в плаценте в больших количествах. Эти гормоны активно проникают в кожу, особенно, если омолаживающий крем жирный.

Впрочем, радость от открытия длилась недолго: появились доказательства того, что воздействие гормонов на кожу имеет несколько пренеприятнейших побочных эффектов. Нарушение гормонального фона - самое меньшее из зол.

Ужаснувшись полученным результатам, из препаратов плаценты гормоны начали срочно удалять. Большинство современных плацентарных средств гормонов уже не содержит.

Кстати, иногда производители плацентарной косметики, чтобы привлечь потенциальных покупателей, рассказывают про старые работы 1960-х годов, где описывается волшебное действие плаценты. Так вот: в этих работах речь идет о свойствах неочищенной от гормонов плаценты, следовательно, никакой параллели с эффективностью нынешних плацентарных препаратов проводить нельзя. Это несоотносимые вещи.

Миф 4. Плацентарная косметика омолаживает

Очень сомнительно. Но, возможно, имеется в виду, что она может ускорить деление клеток? Действительно, плацента содержит массу ростовых факторов. Это такие маленькие белки, которые заставляют делиться определенные группы клеток. Есть, например, фактор роста сосудов, который вызывает усиленный рост капилляров, фактор роста фибробластов - клеток соединительной ткани, и т.д.

За счет таких ростовых факторов плацентарная косметика может ускорять заживление ран и ранок на коже. По тому же принципу действует лекарство солкосерил на основе вытяжки крови телят.

Нужно ли стимулировать деление клеток неповрежденной кожи? Я вот с некоторым опасением смотрю на это дело: чем больше таких стимуляций - тем больше вероятность опухолевого перерождения клеток, то есть возникновения рака. В клетках человека есть множество защитных механизмов, предотвращающих перерождение. Если же клетку принудительно заставить делиться мощной обработкой ростовых факторов, то есть шанс, что эти защитные механизмы сломаются.

Про солкосерил все знают, что это именно лекарство, и лишний раз использовать его не будут. Для плацентарной же косметики ограничением использования является, по-моему, только кошелек покупателя.

Миф 5. Плацентарная косметика насыщает кожу питательными веществами

Наибольший эффект плацентарной косметики связан с содержанием большого количества белков, нуклеиновых кислот и полисахаридов. Через кожу молекулы этих веществ не проникают, поскольку слишком большие. Всякие слова про питание ими кожи - рекламная уловка. Смысл их действия - увлажнение кожи.

Тут, кстати, надо знать, что иногда увлажнители могут кожу сушить. Как они действуют: это молекулы, способные связывать воду. При нормальной влажности они воду берут из воздуха, а если же атмосферная влажность сильно понижена (например, зимой в помещении), то эти увлажнители, наоборот, будут забирать ее из кожи.

Подводя итог, эффект от плацентарной косметики есть, но он вовсе не так велик, как пишут производители. Да и возможные последствия тоже наличествуют. Применять или нет такую косметику - личное дело каждого.