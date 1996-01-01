Куда отправить ребенка на зимних каникулах?

Ответить на этот вопрос несложно, если ознакомится с предложениями туристических компаний и зимних оздоровительных лагерей. Заманчивых вариантов предостаточно. Дешевле всего (и полезнее для физического и эмоционального здоровья) отправить ребенка в деревню к бабушке. Но не у всех бабушки проживают в деревнях... Поэтому рассмотрим варианты: пришкольный лагерь, оздоровительный зимний лагерь, 1-2-3 дневные вылазки на базы отдыха, проведение культурного досуга в городской черте. Собственно, все, других вариантов нет.

Кислородный коктейль и "Бутылочка"

Начнем с самого простого - с организованных каникулярных смен на зимних базах отдыха. Например, "Радуга" (пос. Ливадия, 2-3 этажные корпуса, 4-х местные комнаты) принимает детей с 10-летнего возраста, смена с 1-го по 14 декабря. Обещают 4-разовое усиленное питание, прогулки на свежем воздухе и дискотеку каждый вечер. Обойдется удовольствие в 8200, без доставки. Ребят постарше - 6-11 классы - примет "Белый лебедь" (о. Русский, капитальные отапливаемые корпуса, 2-4 местное размещение) и турбаза "Наши гости" (бухта Муравьиная). Условия проживания везде примерно одинаковые, питание сильно не отличается от того, которое отдыхающие получают на тех же базах отдыха в летнее время: первое, второе и компот. Отощать вашему чаду не дадут, поскольку это единственная объективная причина для выяснения отношений в начальником лагеря, если каникулярная смена ребенку не понравится. Продавая вам путевку, менеджер радостно сообщит перечень запланированных мероприятий: от хоровода у елки до игры в "бутылочку" со Снегурочкой. Насторожившимся родителям могут предложить оздоровительные туры. Например, за 16465 руб. в санатории "Изумрудный" (пос. Шмаковка) будут 21 день кормить 5 раз в день и два раза в день гонять на оздоровительные процедуры: ванны, массажи, лекарственные чаи и т.д. Смена с 25 декабря по 14 января.

Мы не ищем легких путей

Пожалуй, с не требующими фантазии вариантами: "заплатил - отправил - встретил", покончено. Не нашли подходящего варианта? Тогда поступаем по принципу "сделай сам". Несчетное количество туристических компаний - приморских и не только - предлагают фантастические туры по Приморью, России, за рубеж. Сложность лишь в том, что ни один гид в здравом уме и твердой памяти не возьмет на себя ответственность за группу подростков в каком-нибудь Пекине, Сеуле или Санкт- Петербурге. Нужны сопровождающие. Два родителя или родитель и классная руководительница. Если удалось утрясти временные и финансовые трудности, то перспективы открываются прямо таки захватывающие. "Конечно-конечно, мы рассмотрим любую групповую заявку, - сообщили "ЗР - Диалог" в трех владивостокских туркомпаниях. - Диснейленд одинаково хорош в Японии, Корее, Китае и США. Вопрос только в ваших финансовых возможностях".

То же самое можно сказать и о детском посещении неподготовленных к "монголо-татарскому нашествию" приморских баз отдыха. Главное - собрать группу, найти сопровождающих и грамотно завести разговор о скидках. Подбирая вариант таким образом, не лишним будет поинтересоваться прогнозом погоды и наличием проката лыж, коньков, санок. А лучше весь инвентарь взять с собой. Дорвавшиеся до свежего воздуха, дети будут спать часа три-четыре в сутки, карманные деньги для проката закончатся на второй день.

Короткими вылазками, по три человека

Еще один вариант - составить программу мероприятий по принципу экскурсии выходного дня. Дешево и сердито. Например, утром погрузиться в партизанскую электричку и поехать в Лукьяновку, на базу отдыха "Ливадийская". Из-за дешевизны (до 300 руб. за ночь) и спартанских условий (душа нет, туалет на улице, еду готовят самостоятельно на деревенских печах) давно облюбована школьниками из Владивостока и Находки. Персонал к детским развлечениям привык, проблемы могут возникнуть только внутренние - кто на какой кровати спит и чья была съедена невзначай банка сгущенки.

Небезынтересный вариант - встреча Нового года с Лигой ходьбы "Женьшень" в пос. Лозовый, на базе отдыха гребных видов спорта. Подробнейший расклад запланированных мероприятий и экскурсий можно найти на официальном сайте организации www.zhenshen-tour.sitecity.ru. Развлечения планируются с 31 по 3 января за 5530 руб. Потом можно повторить все то же самое, но уже встречая Рождество по православному календарю. В рождественское меню входит даже благословение священнослужителя и за дополнительную плату отмывание грехов в бане и проруби.