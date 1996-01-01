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Отдавать ли малыша в хореографическую студию?
- Бабушка много времени проводит с 5-летним внуком, недавно стала настаивать на посещении им хореографической студии. Мы с мужем в растерянности - мальчик все-таки, да и рано подвергать организм таким серьезным нагрузкам. С какого возраста ребенку лучше заниматься танцами?
- Бабушка права, в детские хореографические коллективы прием ведется с 5 лет, а за здоровье не беспокойтесь - азы танца он постигнет с легкостью. Отдавая малыша в хореографическую группу, вы можете быть спокойны за его осанку, ведь с первых минут занятий за его спинкой будет тщательно следить педагог. Все усилия первых уроков пойдут на то, чтобы объяснить малышу, как надо следить за своим телом, чтобы осанка была красивой. Не беспокойтесь, что малыш может не понять взрослых терминов. У педагога достаточно опыта, чтобы объяснить маленьким ученикам, что от них требуется.
Второй плюс - это музыкальное развитие. Ребенок все время выполняет упражнения под музыку. Он учится различать характер музыкальных произведений. Его движения становятся ритмичными. И если через пару лет вы придете на прослушивание в музыкальную школу, педагог обязательно обратит внимание на развитие музыкальных способностей вашего ребенка. Ему будет намного легче учиться, чем другим новичкам.
Еще занятия в танцевальной студии приучают малыша к дисциплине. Он учится внимательно слушать педагога, не отвлекаться, не разговаривать. Он учится трудиться и получает за это похвалу или оценки.
Занятия в танцевальной студии могут помочь подготовить ребенка к серьезным занятиям спортом, ведь в классе большое внимание уделяется работе всех видов мышц и растяжке. Ребенку из танцевальной студии легче будет привыкнуть к нагрузкам в спортивной секции. И самое главное, в танцевальной студии у ребенка будет всегда хорошее настроение.
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