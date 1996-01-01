Приморье готово принять только 10 переселенцев

На сегодняшний день, согласно программе по содействию переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, порядка 10 граждан уже могут поселиться в Приморском крае. Еще 90 человек ожидают своей очереди.

Как пояснили в администрации края, все анкеты от соотечественников находятся на рассмотрении в краевой службе занятости, и как только для них будут утверждены рабочие места, участники смогут переехать в край. Работодателями для переселенческой группы выступают сегодня горно-обогатительный комбинат "Бор" в г. Дальнегорске, свиноводческий комплекс "Подгородненский" в Артеме и предприятия поселка Восток.