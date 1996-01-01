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В кранах - ультрафиолетовая вода
В Чугуевке теперь можно пить воду прямо из-под крана, не опасаясь за свое здоровье: на первой и второй водонасосных станциях в селе смонтировали и сдали в эксплуатацию две установки ультрафиолетового обеззараживания воды.
Производительность первой станции - 100 кубометров воды в час, второй - 50 кубов. Общая стоимость монтажных и пусконаладочных работ, как сообщили в районной администрации, составила 870 тыс. руб. Проект осуществлен по заказу чугуевской администрации в рамках программы "Чистая питьевая вода". Работы по его реализации выполнил подрядчик ООО "Роса-Красноярск". Там же обучили персонал станций. Кроме того, красноярцы по просьбе Чугуевской администрации смонтировали оборудование для смягчения воды, поступающей в котельные установки котельной № 2. Благодаря этому продлится срок эксплуатации тепловых котлов.
Новые установки по обеззараживанию воды позволяют очищать ее от бактерий, микроорганизмов. Вода пропускается через небольшую емкость, в которой установлены ультрафиолетовые лампы. До сих пор проблема с очисткой воды в Чугуевке стояла довольно остро. В адрес райадминистрации постоянно шли предписания управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю с требованием улучшить санитарное состояние объектов водоснабжения, налагались штрафы за нарушения. В районе нередки были вспышки инфекционных болезней. Сейчас санитарное состояние воды в поселке нареканий не вызывает.
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