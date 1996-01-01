Стоимость жизни в Приморье выросла на 16%

За год потребительская корзина в Приморье стала дороже на 16%. Индекс потребительских цен в ноябре составил 108,8% к декабрю 2006 г. По сведениям Приморскстата, цены на наблюдаемые продовольственные товары за одиннадцать месяцев 2007 г. возросли на 11,5%.

Рост цен, значительно превышающий средний уровень, отмечен на маргарин (на 23,1%), молочную продукцию (на 22,5%), яйца (на 24%), масло подсолнечное и сливочное (на 27,8% и 29,5%), сыры твердые и мягкие (в 1,5 раза). Из молокопродуктов - сметана, молоко и кисломолочные продукты стали дороже на 16,5-22,4%, творог - на 30,7-36,6%.

Удорожание наблюдалось также на продукты питания, являющиеся результатом переработки зерновых культур. Так, цены на муку возросли на 26,8%. На 20,6%с начала года подорожал хлеб и хлебобулочные изделия. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец ноября 2305 руб. и возросла на 16,7% по сравнению с декабрем 2006 г.