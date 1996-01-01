Альма-матер нас пристроит

Времена распределения давно канули в прошлое, но это вовсе не означает, что, покидая альма-матер, выпускник остается один на один с проблемой трудоустройства. Сегодня вузы прилагают все возможные усилия, чтобы "новорожденный" молодой специалист нашел себе достойное место под солнцем.

Базы данных, ярмарки и... научные трактаты

Практически во всех вузах действуют центры или отделы трудоустройства, которые имеют в своем арсенале самые различные формы работы. Во-первых, здесь формируются базы данных, которые включают в себя заявки работодателей, с одной стороны, и резюме студентов и выпускников, ищущих работу, с другой. Как правило, в базе можно найти приглашения как на постоянную, так и на временную работу, с полной или частичной занятостью.

"Некоторые работодатели направляют нам официальные письма, другие подают заявки по телефону, третьи предпочитают обратиться лично, и с каждым годом все больше компаний размещают вакансии в интернет-пространстве, - отмечает Галина ПОПОВА, директор Регионального центра мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников ДВГУ. - На сайте ДВГУ действует разработанная нашими студентами информационная система "Трудоустройство", которая позволяет студентам и выпускникам просмотреть вакансии, задать любой вопрос по поводу трудоустройства и организации практики, найти много полезной информации. Работодатели могут оставить заявку или подобрать кандидатов из числа зарегистрированных соискателей". Подобная информационная система функционирует и на сайте ВГУЭС.

В центрах и отделах трудоустройства всегда готовы проконсультировать студента, помочь ему сориентироваться на рынке труда и грамотно презентовать себя перед работодателем. В ДВГУ даже существует практика, когда специально подготовленные студенты-волонтеры ведут прием студентов и выпускников, обратившихся за помощью. ДВГТУ предоставляет студентам возможность самостоятельно вести поиск работы в сети интернет - для этого в управлении по трудоустройству оборудовано специальное рабочее место.

Многие вузы активно сотрудничают со службой занятости и с кадровыми агентствами. Еще одна распространенная форма работы - ярмарки вакансий, которые организуются ежегодно, их главная задача - собрать под одной крышей соискателей и работодателей, которые получают возможность пообщаться лично. Кстати, на такие мероприятия часто приходят и выпускники прошлых лет, которые недовольны своей нынешней работой и готовы рассматривать новые предложения. Кроме того, по инициативе работодателей в вузах проводятся Дни компаний - кроме собственно презентации работодателя, они включают в себя тренинги, деловые игры, тестирование и пр.

Вот уже шесть лет во Владивостоке проходит краевой конкурс "Лучший выпускник вуза", которому предшествуют отборочные туры в каждом из приморских вузов. Практика показывает, что после таких конкурсов предложения о работе получают не только финалисты, но и рядовые участники, которые в ходе состязаний проявили качества, важные для того или иного работодателя.

Во многих вузах есть специальные дисциплины, рассчитанные, как правило, на 1 семестр - к примеру, "Технология карьеры", "Маркетинг и стратегия построения карьеры" и т. п. А вот во ВГУЭС, начиная с 2007-08 учебного года, введен расширенный курс "Основы управления карьерой", который будет читаться на всех специальностях с первого по четвертый год обучения. Более того, специалисты университета разработали курс "Технология карьеры для начинающих", предназначенный для школьников 9-11 классов, и уже опробовали его в ряде школ Приморского края.

Добавим, что во ВГУЭС студенты даже пишут научные работы, посвященные трудоустройству, профессиональному развитию и построению карьеры, и ежегодно выступают с докладами на конференциях. По итогам этой работы выпускаются учебно- практические пособия и сборники научных материалов. ДВГУ, в свою очередь, издает журнал "Гид молодого специалиста. Дальневосточный регион". Среди студенческой молодежи это издание распространяется бесплатно.

Оргвопросы трудоустройства

Как правило, центры и отделы трудоустройства являются структурными подразделениями вузов и финансируются за их счет. Работодателям вся необходимая информация и возможность контактировать со студентами (выпускниками) предоставляется бесплатно, хотя кое-где уже задумываются о том, чтобы перевести часть услуг на коммерческую основу.

"Кроме средств, выделяемых учебным заведением, мы активно используем гранты, - рассказывает Алла КЛЕНИНА, директор Регионального центра "Старт-Карьера" ВГУЭС. - К примеру, на эти деньги был создан наш интернет-портал, организованы межрегиональные конференции и пр. Что касается работодателей, то они оплачивали только участие в весенней межвузовской ярмарке вакансий".

Приморье - уникальный регион в том смысле, что на его территории действуют сразу два региональных центра по содействию трудоустройству: этот высокий статус в прошлом году был присвоен соответствующим подразделениям ДВГУ и ВГУЭС. "Мы никогда не отказываем студентам и выпускникам со стороны, которые обращаются в наш центр, - говорит Галина Попова. - Кроме того, мы постоянно контактируем с коллегами из других учебных заведений, обмениваемся опытом, проводим совместные мероприятия".

Желаемое и возможное

"Зачастую студенты не хотят начинать с нижних позиций, и совершенно напрасно, - считает Алла Кленина. - Ведь многие западные компании выдвигают именно такие требования: они готовы предложить перспективы для карьерного роста, но только при условии, если соискатель готов пройти все ступени, начиная снизу. Еще одна распространенная ошибка - это пассивность выпускников: вместо того, чтобы грамотно себя презентовать и выстраивать диалог с работодателем, они ждут, что компании будут всячески их "завлекать", обхаживать и забрасывать супер-предложениями".

Ольга МОСКАЛИК, возглавляющая отдел содействия трудоустройству и организации практики ТГЭУ, видит серьезную проблему в том, что зачастую, выходя из стен вуза, выпускники имеют больше теоретических знаний, чем практических навыков, и плохо подготовлены к реальным рабочим условиям. "Казалось бы, эта задача должна решаться в ходе производственной практики, но, к сожалению, немногие компании готовы тратить время и силы на работу с молодежью", - сетует г-жа Москалик.

Обобщая данные по всем вузам, можно резюмировать, что средний размер заработной платы, предлагаемый выпускникам, составляет от 8 до 15 тыс. руб., хотя есть отдельные вакансии и на 40, и на 50 тыс. руб. По словам Ирины ДАВЫДЕНКО, специалиста управления по трудоустройству ДВГТУ, иногда выпускники, которых не устраивает предложенная зарплата, вступают в переговоры с работодателем и в конце концов приходят к компромиссному решению. Есть немало случаев, когда претензии выпускников не соответствуют ситуации на рынке труда, но по мнению экспертов, в последние годы молодые специалисты становятся более реалистичными в своих ожиданиях. "Радует то, что сегодня многие ребята обращают внимание не только на уровень оплаты труда, но стараются найти работу по душе, где они смогут реализовать себя, как профессионалы", - говорит Галина Попова.

Если говорить о географической раскладке, то большинство предложений для выпускников приморских вузов приходится на Владивосток, есть вакансии по краю (хотя их не так много), периодически поступают заявки из других регионов (не только Дальнего Востока, но и западной части страны). В приморские вузы обращаются и зарубежные работодатели (чаще из Азии, реже из Европы), хотя такие вакансии, скорее, редкость. А вот во ВГУЭС отмечают обратную тенденцию: многие студенты-иностранцы сегодня изъявляют желание устроиться на работу в России, и вполне возможно, что вскоре они начнут составлять конкуренцию местным выпускникам.