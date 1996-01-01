Дорожный дефицит

29,2 млрд руб. (24,4 млрд - из федерального бюджета) будет вложено в развитие автодорог в Хабаровском крае до 2013 г. На грядущую пятилетку хабаровским дорожникам поставлена амбициозная цель - "слаборазвитую" сеть хабаровских дорог сделать, наконец, магистральной.

Разговор на заседании краевого совета директоров промышленных предприятий о дорожно-строительном комплексе получился откровенным. Тон задал начальник КГУ "Хабаровскуправтодор" Олег ФЕДОРОВ. Единый заказчик по всем дорожным работам в крае в очередной раз признал, что дорожная сеть в регионе является слаборазвитой, незавершенной и не обеспечивает круглогодичного транспортного сообщения даже между районами края. Если в целом по России плотность автодорожной сети составляет 44 км на 1 тыс. кв. км, то в Хабаровском крае этот показатель едва превышает 6 км. Для сравнения - в Приморье этот показатель близок к федеральному, на Сахалине составляет 23 км, в Амурской области - 17 км.

Олег Федоров отметил, что помощь федерального центра заметно выросла, однако к существенному росту темпов работ, к примеру, по ремонту дорог это пока не привело. Норматив на содержание дорог выполняется только на 20-22%. При этом, по словам Федорова, 52% дорог в аварийном или плохом состоянии и требует ремонта. Из 1194 мостов 826 (70%) - деревянные, из них 26% - в аварийном и 34% - в неудовлетворительном состоянии. Получается, пока край изо всех сил строит новые дороги и пытается увязать их в единую сеть, старые дороги просто разваливаются.

Серьезно обеспокоен нарастающим недоремонтом и главный генподрядчик по ремонту и содержанию краевых дорог - КГУП "Крайдорпредприятие" (свыше 50% дорожных работ в крае). Гендиректор КГУП Игорь АРХИПОВ подтвердил, что содержание автодорог убыточно, а средств из бюджета края и РФ на этот вид работ выделяется явно недостаточно. При этом в последний раз средства на модернизацию техники его предприятие получало в 1995 г., износ парка КГУП составляет уже свыше 80%. Игорь Архипов, помимо прочего, обратил внимание чиновников на дефицит барьерного заграждения, которое приходится заказывать в Амурской области: "Такого же прежде никогда не было на вводных объектах - на федеральной трассе "Амур" вместо ограждения на протяжении 3 км колышки стоят!"

Краевой министр промышленности, транспорта и связи Сергей ЗРАЖЕВСКИЙ в своем выступлении подтвердил, что власти осознают всю сложность баланса между "Сциллой" строительства и "Харибдой" ремонта:

- Увлечемся нормативами содержания - мы дороги строить не будем, увлечемся сильно строительством - тогда загубим те дороги, что есть. Нам уже многие годы приходится так балансировать. И, к сожалению, в ближайшие 5 лет ситуация точно не изменится, - заявил он.

Посетовав на рост цен ("стоимость строительства 1 км дороги в 2001 г. равнялась около $1 млн, а в этом году - 60 млн руб. За 5 лет рост в два раза!"), министр вслед за Олегом Федоровым подтвердил, что главные надежды возлагает на федеральную целевую программу "Дальний Восток и Забайкалье", в рамках которой краю до 2013 г. будет выделено свыше 24 млрд руб. Согласно программе, на эти деньги (плюс краевых 5 млрд) будет финансироваться строительство 4 важных трасс: Хабаровск - Лидога - Ванино (около 10 млрд руб.), Селихино - Николаевск (9 млрд), Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын (5,7 млрд), Аян - Нелькан - граница Республики Саха(Якутия) (около 1,8 млрд). Последняя трасса даст якутам выход к порту Аян на охотском побережье.

Несколько другой оборот попытался придать разговору президент краевой ассоциации автотранспортников "Хабаровскавто" Виктор ШПАКОВ. Хотя, по отчетам чиновников, с 2002 г. грузооборот в крае вырос в 1,5 раза, предпринимателям это работы не добавляет.

Как оказалось, серьезно работе коммерсантов мешают непродуманные действия московских чиновников. Так, по словам Шпакова, из-за дефицита мест на паромах, связывающих край с Сахалином, строящаяся дорога Лидога - Ванино пока остается "тупиковой". Еще более перспективная трасса Хабаровск - Чита тоже рискует стать "мертвой": одной рукой чиновники разрешают коммерсантам покупать импортные фуры и корейские автобусы (их в крае куплено уже свыше 300), а другой - вводят новые стандарты безопасности и нагрузок, в которые эти покупки не вписываются. Подверг критике Шпаков и краевую власть.

- В край пошли деньги для благородной цели - на строительство дорог, но я не понимаю, почему в регионе пытаются найти дополнительные средства за счет транспортного налога. Так, за автомобиль свыше 200 лошадиных сил у нас уже берут свыше 55 руб. за лошадиную силу. Сравните, в Приморье четкая градация: авто до 3 лет - до 45 руб., до 5 лет - 30 руб., свыше 5 лет - 20 руб., а в ЕАО - вообще 13 руб.! - негодовал глава "Хабаровскавто". - Эти цифры не в нашу пользу. В итоге мы отстаем в разы от приморцев по количеству грузового транспорта. Ряд коммерсантов всерьез говорит - не лучше ли регистрировать свои предприятия в Биробиджане? А компании распродают по двум причинам: высокий транспортный налог и бездумное закрытие дорог в весенний период!

Однако предложение Шпакова компенсировать налоговые потери сбором денег с грузоотправителей власти пока не услышали. "Транспортный налог уменьшать не будем - даже не надейтесь!" - сразу предупредил коммерсантов заместитель губернатора Геннадий АПАНАСЕНКО. Впрочем, ряд замечаний ораторов по повышению безопасности дорог он поддержал, а также устроил нагоняй подчиненным - за близорукость. По предложению Апанасенко программу развития отрасли в крае будут писать не до 2013-го, а сразу до 2020 г. Только так, по его мнению, хабаровчане смогут вклиниться в федеральную программу "Модернизация транспорта", которую будут утверждать уже в будущем году.