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Семья как национальная идея
Будущий год объявлен в Российской Федерации Годом семьи. Правительство подготовило план основных мероприятий, включив в него новые разделы: "Семья и общество", "Семья и бизнес". Самое главное, чтобы этот год помог выработать в нашей стране новую философию взаимоотношений между семьей, государством и обществом. Мнение граждан в том, какие нововведения им нужны, обещано учесть. Пока чиновники готовят мероприятия на этот год, "ЗР - Диалог" поинтересовался у жителей Владивостока их взглядами на семейную жизнь.
- Как за вашу жизнь изменилось понятие института семьи?
МОТАВКИН П.А., профессор, заслуженный деятель науки, член-корреспондент Академии РАН:
- Общество всегда начинается с семьи, ведь в основе его устройства заложены общественно родственные образы и роли. С биологической точки зрения роль семьи - в воспроизведении новых поколений. Новые технологии позволяют создавать детей в пробирке, но выращивать их может только семья. Семья за последнее столетие, конечно, значительно изменилась как институт. Идеальной была патриархальная крестьянская, в которой главенствующее место занимал отец. Семья всегда была многодетной - требовались рабочие руки для поддержания благосостояния. В семье всегда был регламент - расписание приемов пищи, работ по дому, время подъема и отхода ко сну. Была строгая иерархия, дети учились подчиняться старшему и отвечать за младших. Этот порядок нес в себе воспитательную функцию.
Сейчас такой семьи уже нет. Утром встали кто когда, похватали, что нашли в холодильнике, убежали в школу, институт, на работу. Хорошо, если вечером встретились и день обсудили, а часто и этого нет, родители, вынужденные проводить на работе по 12 часов в сутки, видят своих детей только спящими. Семья как институт стала распадаться - подростки стараются как можно раньше уйти из семьи и жить отдельно, при этом экономическая их зависимость длится гораздо дольше, пока не получат образование. Стариков стараются сдать в интернаты. Если раньше главным воспитателем для подрастающего поколения был труд, то теперь неизвестно что. Общая позиция родителей: "мы жили трудно, пусть хоть у наших детей все будет хорошо", выращивает инфантов и иждивенцев. И такая сырая в личностном плане, но амбициозная молодежь приходит управлять сегодня государством. Наблюдая за трансформацией современной семьи, не сложно прогнозировать направление развития государства.
- Как новые технологии влияют на устройство современной семьи?
Мягких А.И., кандидат технических наук, директор компании:
- В прошлом веке семья действительно была ячейкой общества, в семье человек получал первичные знания об устройстве общества. Сейчас жизнь стала сложнее, в семье стало меньше детей. А главное - семья больше не замкнутый мирок. В нее проникают ростки из окружающего мира посредством радио, телевидения, Интернета и других технологий. И это сильно раскачивает организм семьи, разные интересы членов семьи только акцентируются. В переходный период (на наших глазах социализм превратился в капитализм, диковатый, но капитализм) одни семьи от этого только укрепились, а другие начали рассыпаться.
Сейчас в семьях преобладают центробежные тенденции - все, особенно молодежь, стремятся разбежаться по другим городам и странам. Многие, не достигнув там побед, возвращаются, а некоторые так и остаются вдалеке одни, без поддержки семьи. Нигилизм взрослых детей перехлестывает любой здравый смысл: "Вы, мама, папа, неправильно живете, теперь живут по-другому". Так и размываются границы семьи. В положении семьи относительно государства наблюдаются тенденции отгородиться, замкнуться, сберечь, что есть, как будто все, что предлагает общество - враждебно. Поэтому любые подвижки государства в сторону семьи актуальны, а средства - технические, политические или идеологические - неважно.
- Что, по вашему мнению, сейчас представляет собой семья?
КУЗНЕЦОВА В.И., руководитель департамента образования науки администрации Приморского края:
- Семья - это союз любящих, понимающих и уважающих друг друга людей, где воспитывают детей, кровных или нет - не важно. Каждый член семьи получает поддержку, понимание и помощь в любой ситуации. Даже с уходом одного из членов семьи о нем сохраняется память - это тоже семья, ее дух и ее традиции.
Никакие прогрессивные технологии не влияют на устройство семьи негативно - раньше вместе книги читали, сейчас на пару в компьютер "режутся" папа с сыном. Большое спасибо президенту за то, что сегодня этой теме придали такой статус. Семья - главная человеческая ценность. Это и есть национальная идея, если хотите. Она простая, человечная, всем и каждому понятная. Она уже сейчас получает поддержку, потому что не назначена сверху, а пришла снизу. Интерес государства к этой теме только делает честь его политике.
- Что нового вы видите в современной семье?
ДЕМЕНОК Л.Г., домохозяйка:
- Из положительного радует, что из семьи ушел домострой и женщина в семье больше чувствует себя человеком, имеет возможность самовыражения и самоусовершенствования. Конечно, основная роль женщины - создание домашнего уюта и воспитание детей, хотя воспитывать нужно вместе с папой, а он не всегда может за огромной занятостью по работе. Несомненно, негативным в современных семьях является разобщение, разрыв связей между поколениями. И встречаются редко, и традиций семейных не имеют или не берегут. Если раньше средства массовой информации культивировали образ идеальной семьи (мы все помним старые добрые фильмы), то сейчас все новости пестрят ужасами на "поле семьи", где родственники за квартиру готовы лишить друг друга жизни. Очень мало передач с позитивными примерами, с ответами на вопрос: "Как создать хорошую семью?" Очень важно, чтобы со всех сторон культивировались семейные ценности, ведь добропорядочная крепкая семья - это главная ценность.
- Как вы относитесь к однополым семьям?
Лидия, цитолог:
- С биологической точки зрения это противоестественно для человека. Хотя я хорошо отношусь к мужчинам - гомосексуалистам, у них нет мужского шовинизма, но в качестве семьи - слабо себе представляю. Однополые браки существуют и имеют право быть, но надо понимать, что это все-таки отклонение и так уж явно популяризировать эту тему по телевидению, например, мне кажется не стоит. Молодежь усваивает ложный посыл и, не разобравшись, может наделать много трагических глупостей.
Указ Президента РФ от 14 июня 2007 г. N 761 "О проведении в Российской Федерации Года семьи"
Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю:
провести в 2008 году в Российской Федерации Год семьи.
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществить соответствующие мероприятия, уделив особое внимание вопросам социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных, укреплению авторитета семьи, базовых семейных ценностей.
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