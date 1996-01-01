Помогите детям!

7 декабря в 18.00 в гостинице "Версаль" начнется благотворительный аукцион "Подари улыбку детям", посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Задача аукциона - облегчить жизнь детей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Организаторы планируют приобрести детское питание для новорожденных малышей, которое спасет их от ВИЧ-инфекции, передающейся через материнское молоко, а также витамины, медикаменты, ингаляторы, памперсы, школьные принадлежности, развивающие игры. Отдельно запланированы покупка витаминов и медикаментов для профилактики вторичных инфекций беременных женщин, инфицированных ВИЧ, организация новогоднего утренника.

В аукционе принимают участие государственные и некоммерческие организации, Генконсульство США во Владивостоке, представители деловых кругов, поэтому на мероприятии будут представлены самые разнообразные лоты - от милых безделушек до коллекционных предметов роскоши. Организаторы гарантируют целевое использование средств, собранных на аукционе, и предоставление детального отчета об их расходовании.