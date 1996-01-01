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Помогите детям!
7 декабря в 18.00 в гостинице "Версаль" начнется благотворительный аукцион "Подари улыбку детям", посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Задача аукциона - облегчить жизнь детей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Организаторы планируют приобрести детское питание для новорожденных малышей, которое спасет их от ВИЧ-инфекции, передающейся через материнское молоко, а также витамины, медикаменты, ингаляторы, памперсы, школьные принадлежности, развивающие игры. Отдельно запланированы покупка витаминов и медикаментов для профилактики вторичных инфекций беременных женщин, инфицированных ВИЧ, организация новогоднего утренника.
В аукционе принимают участие государственные и некоммерческие организации, Генконсульство США во Владивостоке, представители деловых кругов, поэтому на мероприятии будут представлены самые разнообразные лоты - от милых безделушек до коллекционных предметов роскоши. Организаторы гарантируют целевое использование средств, собранных на аукционе, и предоставление детального отчета об их расходовании.
Досье1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. По данным Приморского краевого клинического Центра СПИД, в Приморском крае с начала эпидемии зарегистрировано свыше 7000 человек с ВИЧ-инфекцией. Более 50% - это люди до 30 лет. Всего на 1.11.2007 г. в Приморье родилось 489 детей от ВИЧ-положительных матерей. 276 детей снято с учета (родились здоровыми), 58 детей ВИЧ-положительные от 1,5 лет до 7 лет и 2 подростка до 14 лет.
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