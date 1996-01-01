Джентльмены предпочитают порто

Вопреки стереотипам, сложившимся у большинства российских потребителей в отношении портвейна (или порто, как называют его истинные поклонники), это благородное португальское вино с твердым британским характером особенно комфортно чувствует себя в изысканно-строгой атмосфере английского клуба: ореховые стены, бархатные столы, дорогие сигары, потрескивающие поленья в камине и элегантные мужчины во фраках…

Минувшей осенью московская виноторговая компания "Форт" - партнер приморского поставщика элитного алкоголя ООО "Алко-ДВ" - провела во Владивостоке ряд дегустационных мероприятий, продемонстрировавших сбалансированность, полнотелость и богатство структуры настоящего порто. О том, что на самом деле представляет собой это вино, рассказывает зам. руководителя по методической работе компании "Форт" Александр ЛИПИЛИН.

- С какими заблуждениями относительно порто вам чаще всего приходится сталкиваться?

- Главный стереотип связан со знаменитым дешевым советским портвейном "777", изрядно подмочившим репутацию истинного порто. На самом же деле настоящий портвейн не имеет с ним ничего общего. Более того, это один из самых контролируемых в мире напитков, причем на всех этапах производства. А поскольку в создании этого вина приняли участие две нации - англичане и португальцы, оно несет в себе смешение двух культур. Неслучайно самые знаменитые порто носят английские фамилии: Taylor's, Churchill's и т. д.

История открытия портвейна началась столетия назад, когда англичане, находясь в конфронтации с французами, лишились поставок любимого бордо и были вынуждены искать альтернативу в соседних винодельческих странах. Согласно легенде, двое британских "агентов", отправившиеся "на разведку" в Португалию и совсем было разочаровавшиеся в местных винах, оказавшись в верховьях реки Дору, попробовали у монаха вино, которое их удивило. Он укрепил его виноградным спиртом, от чего оно приобрело очень интересный вкус, а главное, могло легко переносить транспортировку на берега Туманного Альбиона.

Сам процесс производства порто достаточно трудоемок. Он включает в себя обязательное крепление молодого вина в тот момент, когда содержание сахара в нем достигает примерно 90 г/л, а уровень алкоголя, соответственно, составляет 6-8%. Поэтому классические портвейны имеют крепость 19-22 градуса. Все они в зависимости от тонкостей процесса создания и выдержки делятся на Ruby (рубиновые, выдерживающиеся в бочках 3-4 года) и Tawny (рыжие, с 10-15-летней выдержкой). Высшая категория марочного порто попадает под определение Vintage (вина такого уровня создаются 1-2 раза в 10 лет, когда урожай винограда по вкусовым характеристикам признается исключительным, причем разные винодельни объявляют об этом в разные годы). А Late Bottled Vintage - упрощенный вариант "винтажа" - хороший, но не выдающийся.

Кстати, в Англии есть такая традиция: после рождения наследника приобретается ящик винтажного порто того же года производства и на совершеннолетие сына отец выпивает с ним ту единственную бутылку портвейна, которая к тому моменту остается.

- А чем обусловлен выбор марки Churchill's, которую вы привезли во Владивосток?

- Тем, что это достойное порто с классическим вкусом, отмеченное самим Робертом ПАРКЕРОМ. Несмотря на то что винодельня CHURCHILL GRAHAM была основана не так давно, в 1981 году, Джонни ГРЭХАМОМ и его женой Каролин ЧЕРЧИЛЛЬ, она добилась признания за очень короткое время, благодаря безупречной репутации и классическому вкусу производимого порто.

На самом деле семья Грэхамов не одно столетие занималась производством портвейна, но в 1970 году была вынуждена продать свой семейный бизнес. Джонни Грэхам же хотел вернуть семье славу винодела. Получив профессию винодела, он работал в разных домах порто, а потом занялся собственным бизнесом. Но поскольку не имел права продавать вино под своей фамилией, вывел его на рынок под фамилией жены. Дело пошло столь хорошо, что вскоре он купил собственные виноградники категории "А" на участках высшей категории и продолжает завоевывать признание любителей истинного портвейна по всему миру.

- Каковы правила пития порто?

- До или после еды. Классическое сочетание - с шоколадным десертом, а также с некоторыми видами голубых сыров. Впрочем, порто хорош и сам по себе. К тому же он неприхотлив в хранении, и открытую бутылку можно растянуть месяца на два.

- А как узнать, что перед тобой действительно достойный продукт?

- На бутылке должен стоять специальный знак Национального института порто - гарантия 100-процентного качества. Если же вы хотите ориентироваться непосредственно в марках, обращайте внимание на рекомендации английских винных критиков: кто как не они лучше всех разбираются в тонкостях вина с английским характером?

- Ваш прогноз: порто приживется на Дальнем Востоке?

- Думаю, да. На дегустациях мы старались показать разные грани этого вина. И последующее общение с приглашенными показало, что равнодушных к нему не осталось.

По опыту могу сказать, что после подобных мероприятий, которые мы проводили в Новосибирске, Екатеринбурге, Иркутске и Якутске, доля потребления портвейна в этих городах существенно выросла. Надеемся, Дальний Восток ждет та же ситуация. Зима - а порто считается зимним напитком - является отличным поводом расширить свои представления о мире достойного вина.