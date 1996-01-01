В ожидании чуда

Когда стюардессы выкатили тележку "дьюти-фри", включающую помимо стандартного набора новогодние сувениры, мой сосед, повертев в руках забавный "символ года" за 40 евро, с улыбкой разговорился: "А помните, с каким чувством мы в свое время ждали Нового года? Как сейчас помню этот хвойно-мандариновый коктейль в воздухе и ожидание чуда – до дрожи в коленках.

Сегодня апельсины продаются круглый год. Шоколад в изобилии. А на смену елкам со смолистыми шишками (пусть не идеальной формы, но зато настоящим!) пришли породистые, но холодные синтетические красавицы. Безупречной формы, иголочка к иголочке, "присыпанные" искусственным снегом и с флаконом такого же искусственного аромата в комплекте они являются зеркальной копией нашей жизни, которая стала более комфортной и удобной, но при этом потеряла что-то очень важное и настоящее. И это не ворчание старого брюзги: мол, раньше звезды были ярче, а трава зеленее… Это объективная реальность.

40 лет назад я и мечтать не мог о таком роскошном подарке. Да что там я - мои дети, чье детство выпало на 1980-е, не видели ничего подобного. А внуки относятся как к милому сувениру, не более. Это замечательно, что эра "деревянных игрушек" ушла в прошлое, но вместе с ней, как ни печально, уходит и вера в чудо.

В прошлом году мы с женой повезли 5-летнюю внучку в Лапландию, к финскому "брату" Деда Мороза. Все было очень трогательно, до того момента, пока она не пообщалась в ресторане со своими более "продвинутыми" сверстниками. Через 10 минут она примчалась безутешная, крича навзрыд: "Так ОН не настоящий! Мальчик сказал, что в прошлом году его играл другой актер! И подарки тоже не настоящие! Их родители привезли! Вы… тоже?". И в ее глазах было столько боли и надежды на то, что сказанное мальчиком - неправда! У меня дыхание перехватило от ее взгляда. А сидящая за соседним столиком мама того самого мальчика, ухмыльнулась: "Я вас умоляю, в XXI веке смешно "лечить" детей сказками. Они знают эту жизнь лучше нас!".

Что тут скажешь? На смену дефициту товаров сегодня пришел дефицит чувств. И это гораздо страшнее, чем первое. Современная жизнь и так слишком рациональна и жестока, чтобы лишать веры в чудо уже в детстве".

А о чем вспоминают накануне Нового года топ-менеджеры Дальнего Востока? Мы предложили им ответить на три вопроса:

1. Верили ли вы в детстве в Деда Мороза и что мечтали получить от него в подарок больше всего?

2. Что бы вы, оказавшись вдруг в роли главного новогоднего волшебника, подарили себе самому сегодня?

3. Были ли в вашей жизни моменты, когда вы действительно ощущали себя добрым волшебником?

Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор страхового агентства ООО "Бирюков и Партнеры":

1. На мой взгляд, каждый из нас в детстве верил в Деда Мороза. Моими самыми заветными мечтами были новые коньки, футбольный мяч и много-много конфет.

2. Сегодня, если бы я был волшебником, я подарил бы своим близким и детям крепкое здоровье, поскольку, если с ним что-то не так, меркнут все радости жизни.

3. Конечно, были! Особенно заполнил два момента. В детстве я нашел совенка со сломанным крылом, и мне удалось (с помощью родителей, конечно) его вылечить и отпустить на свободу -тогда я впервые почувствовал себя настоящим волшебником. Второе событие случилось год назад. На улице я случайно встретил плачущую бабушку, у которой хулиганы только что отобрали пенсию - 2 000 рублей. Ее горе было огромным и не вызывало сомнений, поэтому я подарил ей утраченную пенсию.

Борис СОЛОВЬЕВ, заместитель генерального директора ООО "АЛОР Групп" (г. Владивосток):

1. Как и все дети, я, конечно же, верил в этого волшебного старичка с красным носом, особенно когда находил 1 января под елкой неизвестно откуда взявшиеся долгожданные подарки. Верить в добрых героев, на мой взгляд, нужно даже взрослым, хотя бы для того, чтобы был пример для подражания и что-то необъяснимое, волшебное все-таки украшало нашу слишком рациональную жизнь.

2. Возможность реализовать все свои самые амбициозные планы, достичь новых вершин в профессиональной деятельности и оправдать надежды, возлагаемые на меня близкими мне людьми.

3. Когда делаешь добро окружающим тебя людям, когда твои поступки приносят кому-то радость, когда ты нужен близким и оказываешь им поддержку, тогда не думаешь о том, волшебник ты или нет. Но, наверное, во многие моменты нашей жизни мы смело могли бы назвать себя добрыми волшебниками.

Роман ИВАНИЩЕВ, генеральный директор ресторанного агентства "Анонс" (г. Владивосток):

1. Конечно, верил! И очень ждал его прихода! Безумно хотел получить в подарок… живую лошадь, чтобы ездить на ней в школу.

2. Мечтаю об острове. Настоящем, с пальмами и горами. И чтобы море было теплым, и дельфины обязательно присутствовали.

3. Каждый раз, когда я вижу счастливые лица людей, побывавших на наших мероприятиях, понимаю: все, что происходит сейчас, - это самое настоящее волшебство.

Татьяна БЕЗНИС, управляющая филиалом "Дальневосточный" ООО КБ "Агропромкредит" в г. Владивостоке:

1. Верила и каждый Новый год встречала в ожидании чуда.

2. Что-нибудь необыкновенное, неожиданное для себя самой. Потому что и по сей день, как в детстве, продолжаю желать ЧУДЕСА.

3. Очень часто. Особенно отчетливо это почувствовала, когда шестилетний сын нашел под елкой свой заветный подарок. Хотя накануне мне сложно было определить из его письма, оставленного под дверью в прихожей, о чем конкретно он мечтает: "Дедушка Мороз, я верю в тебя так же, как в инопланетян, и если можешь, подари мне замок, какой мы видели с Вадимом". Тем более что Вадим понятия не имел, о каком замке идет речь…

Вячеслав ТЕРТЫШНЫЙ, региональный директор ККО "КИТ Финанс" Инвестиционный банк" (ОАО) во Владивостоке:

1. Скорее верил, лет до 8-9. А подарок хотел получить самый обыкновенный: конфеты, шоколад, мандарины...

2. Я бы подарил себе… звездолет. Чтобы иметь возможность путешествовать по Вселенной... А если ближе к реальности, то большую яхту с парусами или даже парусную шхуну!

3. Дарить подарки всегда приятно. Но ощущения чрезмерной гордости пока не испытывал от этого, только радость. Потому ощущение себя "добрым волшебником" пока мне не знакомо...

Сергей ХЛЫСТОВ, исполнительный директор ООО "Евросеть-Хабаровск":

1. Несмотря на то что в восемь лет перестал верить в Деда Мороза, в чудеса верю до сих пор. А в детстве больше всего хотел получить двухколесный велосипед.

2. Если бы у меня была такая возможность, то непременно увеличил бы количество часов в сутках - до двадцати восьми.

3. До волшебника мне еще далеко, просто люблю помогать людям. К примеру, моя должность позволяет создавать новые рабочие места. И уже более 1200 человек на Дальнем Востоке обеспечены достойной работой и имеют возможность самореализоваться.

Анна КАРПУСЬ, директор Дальневосточного театра моды (г. Хабаровск):

1. Нет, в Деда Мороза не верила, и ничего от него не хотела.

2. Сегодня я, наверное, подарила бы себе время и жизненных опыт, не добытый годами и шишками, а именно как подарок: раз - и стала мудрая, и все знаю наперед…

3. Всегда, буквально каждый день, я стараюсь делать добрые волшебные дела. И каждый день у меня что-то да получается. В эти моменты я всегда ощущаю в себе волшебные силы добра.

Николай ОТТЕВ, директор по маркетингу филиала ОАО "МТС" в Хабаровском крае:

1. Конечно, верил. И теперь, когда растут уже свои дети, удивляюсь, как искусно мои родители поддерживали атмосферу ожидания Праздника, что вот-вот придет Дед Мороз и наступит Новый год. А потом засыпаешь… И просыпаешься совсем в другом мире. Подарков хотел много и разных. Самый памятный, - пожалуй, железная дорога.

2. Что бы я подарил себе? Наверное, больше свободного времени моим родителям в моем детстве и себе сейчас в кругу семьи - ведь дети так быстро взрослеют.

3. Не совсем, наверное, волшебником, но сделавшим очень хорошее доброе дело - удавалось себя почувствовать. Но такие поступки приятно хранить в секрете.