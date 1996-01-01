О чем говорит рукопожатие?

Мужчины приветствуют друг друга, пожимая руки. Рукопожатие может приблизить человека, с которым хочется подружиться, но может и оттолкнуть. Все зависит от того, как вы пожали ему руку.

Первая встреча, знакомство и рукопожатие оставляют глубокое, порой неосознаваемое впечатление. Используйте это для формирования своего имиджа. Протянутая рука - символ дружбы, надежности и доступности. Ее значение для завязывания отношений неоценимо.

Мужчины часто пытаются выразить через рукопожатие свою силу и положение. В конечном счете проявление доминирования может унизить противоположную сторону. Не перебарщивайте. Рукопожатие должно быть энергичным и твердым, но в меру. Не стоит вцепляться в руку и трясти ее. Учитывайте личность приветствующего. С пожилым, уважаемым человеком не ведут себя как с приятелем-однокашником. Однако превращать свою руку в вялую рыбу тоже нецелесообразно. Если здоровающийся с вами начинает энергично трясти руку, выражая свои эмоции, поддержите его. Попытайтесь уравнять взаимное проявление чувств.

Подавая руку, держите ладонь вертикально и параллельно ладони приветствующего. Если вместо этого попытаться наложить свою ладонь сверху, это может быть воспринято как попытка показать превосходство. Поступая так с начальником, имейте в виду, это крутой демарш. С другой стороны, открытая ладонь - признак уважения и выражение покорности. Подавая свою руку вертикально и параллельно ладони здоровающегося, вы подчеркиваете свое равенство и нейтралитет.

И напоследок: при встрече и знакомстве первым здоровается всегда младший. Однако протянуть руку для пожатия может только старший.