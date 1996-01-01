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Первые русские в Приморье. Фрегат "Паллада"
Первым русским кораблем, вошедшим в воды залива Петра Великого и прошедшим затем вдоль всего побережья Приморья до устья Амура, считается фрегат "Паллада". В 1852 г. на нем в Японию отправилась дипломатическая миссия, возглавляемая адмиралом Евфимием Путятиным.
Как следует из романа И.А. Гончарова "Фрегат "Паллада", на пути из Японии 9 мая 1954 г. моряки фрегата обследовали устье реки Тайманьга на северной границе Кореи. Кроме того, именем старшего штурманского офицера "Паллады" К.Н Посьета они назвали залив, а именем одного из младших чинов, гардемарина Д. Гамова - мыс в зал. Петра Великого.
Один из красивейших кораблей русского флота фрегат "Паллада" был заложен в ноябре 1831 г. на Охтинской верфи Санкт-Петербурга. В ноябре 1833 г. на нем подняли Андреевский флаг. В составе эскадры Балтийского моря корабль нес службу на Балтике, участвовал в маневрах, смотрах и всегда получал самые высокие оценки. В 1847 г. участвовал в юбилейных торжествах по случаю 10-летнего пребывания на Британском престоле королевы Виктории.
После завершения миссии Путятина фрегат полтора года стоял в Императорской (Советской) Гавани и 30 января 1856 г. был затоплен в бухте Постовой.
Другим кораблем, чье имя тесно связано с "первыми шагами" российского флота на Тихом океане, тоже является участник "путятинского" похода. Это парусно-паровая шхуна "Восток" - первый паровой корабль русского Военно-морского флота на Дальнем Востоке. В сентябре 1853 г. он первым насквозь прошел Татарский пролив. "Восток" был построен в Англии в 1851 г. и при рождении наречен "Феарлесс" ("Бесстрашный"). Путятин купил его у англичан для посыльных нужд. С 1855 г. "Восток" состоял в Сибирской флотилии. В течение многих лет участвовал в гидрографических исследованиях на Тихом океане. В 1883 г., находясь под командованием капитана флотских штурманов Стенина, сел на камни в залива Петра Великого и затонул.
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