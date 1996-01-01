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Первые русские в Приморье. Онуфрий Степанов
Онуфрий Степанов по прозвищу "Кузнец" - "служилый человек", сибирский казак, участник похода в Даурию - командовал в отряде Ерофея Хабарова пушкарями. А в 1653-м г., после ареста Хабарова за недостоверные сведения, был назначен на его место. Пять лет после того в походах по рекам Амур, Сунгари и Ушуру (Уссури) подчинял Степанов новые земли, воевал с маньчжурами и собирал ясак с местных князей.
Большой у него был отряд - более 500 человек. Но главную свою задачу - строить по рекам остроги, то есть крепости - так и не смог из-за постоянных стычек с маньчжурами. Чтобы не позволить русским добывать продовольствие, маньчжуры даже сформировали войско в 3 тыс. чел. И казаки постоянно испытывали нужду не только в порохе, но и в хлебе.
Осенью 1654 г. для зимовки заложили казаки Степанова в месте слияния рек Комары (Хумаэрхэ) и Амура Комарский острог. Построили его дерево-земляным - приспособленным противостоять маньчжурским пушкам. И точно. Ранней весной осадило острог десятитысячное войско. Несколько дней обстреливали его маньчжуры из 15 пушек, а 24 марта пошли на штурм. Штурм этот казаки не только отбили, но захватили на вылазке оружие противника и пленных. 4 апреля маньчжуры сняли осаду и ушли.
Летом 1655 г., пройдя южной протокой Амура, открыли казаки вход в устье р. Уссури. По ней поднялись до устья р. Иман, впервые пройдя по территории современного края. Поднимались они и в притоки Уссури - реки Бикин и Нор, население по берегам которых также было объясачено.
30 июня 1658 г. ниже устья Сунгари в Корчеевской луке в бою с большими силами маньчжуров казаки потеряли убитыми 490 человек. Спаслись 270. Сам Кузнец, по сведениям очевидцев, не погиб, а попал в плен. Больше о нем никто никогда ничего не слышал.
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