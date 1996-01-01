Неотразимое обаяние ленинского пацифизма

До сих пор многие убеждены, что едва ли не главной причиной поражения Временного правительства было злополучное желание "министров-капиталистов" заставить обессиленный народ воевать до победного конца, чему Ленин мудро (или хитроумно) противопоставил мирную альтернативу. Мысль эта в разных вариациях постоянно обыгрывалась в учебниках советского периода, а сам ленинский Декрет о мире, провозглашенный сразу же после октябрьского триумфа, считался отправной точкой советского миролюбия. Именно этот документ в обязательном порядке открывал все хрестоматии, посвященные внешней политике Советского Союза - политике мирного сосуществования.

Главный вопрос

В основе мифа, а это, конечно, очередной миф, лежит непреодолимое отвращение рядового читателя к первоисточникам. Если бы читатель дал себе труд внимательно прочесть хотя бы пару ленинских статей, посвященных вопросам войны и мира, то старые иллюзии испарились бы. Зато, не исключаю, их место занял бы недоуменный вопрос: почему же в 1917 году солдатские массы все-таки пошли за большевиками?

Если говорить о Временном правительстве, то лозунг "война до победного конца" был связан в основном с Милюковым. Своей политикой кадет действительно нанес огромный ущерб репутации Временного правительства, однако могильщиком русской демократии он быть не мог, поскольку министром оставался лишь до апреля 1917 года. К тому же свою позицию Милюкову приходилось отстаивать в горячих спорах с остальными членами кабинета (не кадетами), чье мнение отражено в Декларации от 27 марта, где Россия отказывается от империалистических целей войны. После отставки Павла Милюкова позиция Временного правительства, ставшего уже коалиционным (в его составе прибавилось социалистов), в военном вопросе ничем не отличалась от позиции второй политической власти в стране - Советов.

Свои задачи коалиция формулировала следующим образом: "Во внешней политике Временное правительство, отвергая, в согласии со всем народом, всякую мысль о сепаратном мире, открыто ставит своей целью скорейшее достижение всеобщего мира, не имеющего своей задачей ни господства над другими народами, ни отнятия у них национального их достояния, ни насильственного захвата чужих территорий, - мира без аннексий и контрибуций, на началах самоопределения народов... Временное правительство предпринимает подготовительные шаги к соглашению с союзниками".

Формула мира

Политическая линия нового министра иностранных дел, банкира и сахарозаводчика Терещенко, всех остальных членов кабинета, в том числе и министров-социалистов, вполне устраивала. "Я не социалист, - говорил Терещенко, - и к программе внешней политики подхожу со своей, национальной точки зрения. С Милюковым я разошелся потому, что он, не считаясь ни с состоянием страны, ни с настроением армии, хотел вести внешнюю политику, вызывавшую конфликт правительства с теми силами, без которых нельзя управлять страной. В нашей борьбе за общий демократический мир для меня ценно то, что вы (социалисты) говорите солдатам: вот наша программа, мы сделаем все, чтобы она была принята всеми воюющими странами, но пока этого нет и внешний враг грозит нашей стране, мы должны защищать ее всеми силами... Формула мира без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов вполне может обеспечить национальные интересы России... Интернациональный статут, обеспечивающий пользование проливами всем прибрежным странам, откроет ей выход в Средиземное море. А принцип свободного самоопределения народов будет благоприятствовать России... Балканские народы, имея свободу выбора, будут гораздо больше стремиться к сближению с Россией, чем с Германией".

Кстати, даже Ленин в этот период уже не обвинял Временное правительство в желании вести войну до победного конца, он лишь категорически настаивал, что русское предложение - "мир без аннексий и контрибуций" из уст сахарозаводчика Терещенко народы других стран не воспримут. Установим в России власть пролетариата, утверждал Ленин, тогда совершенно другое дело: "Полное доверие рабочих воюющих стран друг к другу... неизбежно привело бы к восстаниям пролетариата против тех империалистических правительств, которые воспротивились бы предложенному миру". Это о первой части мифа.

Вселенская драка

Проблема заключалась в другом. Воевать Временное правительство не хотело, однако совершенно не представляло, как завершить дело быстро, достойно и без ущерба для российских интересов. Впрочем, как это сделать не знал тогда в России никто. От идеи сепаратного мира с Германией открещивались все крупные российские политики, в том числе публично и Ленин, уж очень это смахивало на предательство. Да и формально существовала Лондонская декларация 1914 года, где Россия, Франция и Великобритания клятвенно заверили друг друга, что не пойдут на сепаратные сделки с противником. А других мыслей, практически подкрепляющих стремление к миру, и не было. Все остальные предложения, вроде идеи "воткнуть штык в землю - и все!", были криком измученной души, не более того.

Остановить вселенскую драку в одиночку или потихоньку выбраться из общей свалки Россия действительно не могла. Поджигали мировой пожар с нескольких концов, только сообща его можно было и потушить. Поскольку призыв к справедливому миру русской демократии не был услышан ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Берлине, оставалось только одно: терпеливо ждать, когда горючий материал выгорит и у остальных, по мере сил стараясь выжить.

Собственно говоря, это и пыталось вплоть до Октября делать Временное правительство, отчаянно отмахиваясь на фронте от изрядно измученного, но все еще агрессивно наседавшего германца. Единственное наступление русских войск, предпринятое под нажимом союзников в июне-июле 1917 года, закончилось неудачей. Сначала, потеряв 60 тысяч человек, русские на Юго-Западном фронте с трудом взяли несколько городов, а затем, потеряв еще 150 тысяч, откатились назад.

"Делаем, что можем..."

Как и следовало ожидать, союзникам Временное правительство чем-то помогло, зато нанесло еще один удар по собственному престижу. Все последующие перестроения в рядах обессиленного и дезорганизованного революцией русского воинства иначе как имитацией боевых действий назвать нельзя. Вялые передвижения у линии фронта солдат-дистрофиков под руководством деморализованных офицеров и говорливых, но безответственных солдатских комитетов являлись лишь неким сигналом к чрезмерно требовательным союзникам: делаем, что можем!

Временное правительство оказалось в западне: оно не могло воевать, оно не могло и не воевать. Потенциально опасен был даже мир, если бы такое чудо вдруг случилось. На совещании командующих фронтами и Временного правительства 4 мая 1917 года главнокомандующий генерал Алексеев откровенно предупреждал: "Как только война закончится, все захотят хлынуть домой; захотят одновременно двинуться в тыл несколько миллионов человек". К тому же, не исключено, добавлял генерал, все эти миллионы будут вооружены, поскольку каждый прихватит домой свою винтовку.

Получалось, что мир мог сразу же перерасти в новую войну, но уже в собственном тылу. Не удивительно в подобной ситуации, что решение откладывалось до созыва Учредительного собрания: оно определит новую власть, и уже эта власть, опираясь на свой авторитет, организованно проведет, когда будет необходимо, демобилизацию.

(Продолжение следует)