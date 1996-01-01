Музыка в автобусах, или Бируши вам в уши

Водителями городских автобусов трудоустраиваются экс-постояльцы мест не столь отдаленных? К такому выводу невольно приходишь, слушая радио-музыку в автосалоне. Блатной репертуар нравится не всем, и некоторые не подкованные музыкальным образованием в зонах граждане даже пытаются бороться с этим явлением. И вот что из этого выходит.

Одна из таких гражданок, кстати сказать - сотрудник городской администрации, пыталась найти прямые и косвенные пути воздействия на водительскую культуру обслуживания. Сначала делала замечания вслух - и нарывалась на высказывания: "Выходи, тетя! Без тебя есть кому ехать!" По словам обратившейся в редакцию женщины, назовем ее гражданка Н, пару раз от рукоприкладства ее спасала только принадлежность к слабому полу.

Жалобные письма

Все попытки объяснить водителям, что прослушивание музыки в салонах транспорта является шумовым загрязнением и запрещено "Правилами пассажирских перевозок" к успеху не привели. Тогда гражданка Н. стала писать письма на имя руководителей территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, управления транспортом г. Владивостока, Приморского краевого отделения транспортной инспекции, Управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю и т.д.

Суть жалоб в вышеприведенные инстанции сводилась к тому, что громкая музыка в автобусах раздражает усталых пассажиров. "После поездки в таких автобусах от тукающих звуков долго болит голова. Я уже не говорю о самом репертуаре. По "Правилам перевозки пассажиров" громкая связь и громкоговорители должны использоваться водителями только для объявления остановок. Но никак не для прослушивания радио!"- искренне возмущалась гражданка Н.

Ее могут понять многие владивостокцы. Утром едешь на работу, предвкушая нелегкий разговор с шефом, а тут тебе про любовь с криминальным уклоном под ухом поют. Диссонанс, знаете ли. К тому же подростки все как один обзавелись телефонными гарнитурами и слушают что-то свое. От басов включенных МР3 и встроенных в сотовые телефоны радиоприемников до соседей по транспортному средству долетают только басы. Полчаса "бум-бум-бум" в одну сторону, полчаса того же музыкального сопровождения в другую. Как тут нервный срыв не заработать?

Ответы сведущих людей

Так что же ответили активной гражданке все эти начальники и начальники начальников на официальные жалобы и запросы? История переписки достойна по меньшей мере гоголевского пера.

Сначала гражданка Н. училась составлять грамотные жалобы с указанием: кто, когда и какую музыку включал в салоне. Позже компетентные лица установили, что раздражающий репертуар доносился из динамиков автобусов компаний ООО"Восток - авто", МП ВПОПАТ-1, ВГМК "ЭКСПРЕСС", ООО "ВАК", ООО "Раннер". Впрочем, можно предположить, что список вполне мог быть длиннее. Просто у активной пассажирки свои излюбленные маршруты перемещения по городу.

Ответом на жалобу в Приморское краевое отделение российской транспортной инспекции было следующее: "Нами были приглашены руководители организаций-перевозчиков, с ними проведена профилактическая работа на предмет недопустимости прослушивания музыки во время движения автобусов. В результате организации-перевозчики провели внеочередные инструктажи с водительским составом по вышеуказанным вопросам". Немного фантазии, и вы, любезный читатель, с легкостью представите эти две картины инструктажа.

Самым вменяемым и вежливым ответом был внутренний приказ ООО "Владивостокская автотранспортная компания" "О пользовании радиосвязью в автобусах". Механикам при выпуске транспорта на линию было велено отключать "нештатные" динамики, водителям же приказано пользоваться только двумя - в начале и конце салона - для объявления остановок. Проверить нововведение активной пассажирке не довелось, была занята выявлением нарушений в автобусах, принадлежащих другим компаниям.

А самым неожиданным стало ответное письмо Управления транспорта г. Владивостока: "Руководители всех автотранспортных предприятий предупреждены, что в случае невыполнения данного требования (выключения динамиков. - Прим. ред.) автобусы будут сниматься с линии". Проверить написанное опять-таки не удалось. Но смех смехом, а в Киеве власти запретили прослушивание музыки в маршрутных такси. Что касается больших автобусов (в Киеве они муниципальные), то там тишину и покой сограждан никто не нарушал даже Моцартом.

Лишний децибел

По санитарным нормам уровень шумового загрязнения не должен превышать 40 децибел. Такой шум создают четыре включенных компьютерных системных блока. На оживленных городских магистралях обычный уровень - 90 децибел; пытаясь уйти от шума, некоторые включают плеер - 120 децибел. Эти 120 децибел сравнимы с шумом взлетающего самолета. И так каждый день.

В принесенной в редакцию гражданкой Н. папке документов кроме жалоб и официальных ответов на них содержалась и грамотно составленная подборка о вреде шумового загрязнения на здоровье рядового горожанина. Как прокомментировал ситуацию врач сурдолог-оториноларинголог одного из медицинских центров: "Самая распространенная реакция организма - снижение остроты слуха. А у человека, ежедневно подвергающегося воздействию шума интенсивностью более 90 децибел, могут развиться неврологические болезни". Так вот почему мы все такие нервные.

"Медики порекомендовали мне затыкать уши, - сказала моя собеседница и извлекла из дамской сумки маленькую коробочку. Что вы думаете там было? Бируши! Но жалобы на непрекращающийся шум в автобусах активная гражданка продолжает писать.

Комментарий специалиста

Ситуацию для "ЗР-Диалог" прокомментировал президент Приморской ассоциации транспортных компаний Игорь КРАВЦОВ:

- Дело в том, что найти во Владивостоке на вакансию водителя человека непьющего, некурящего, да и еще интеллигентного, уважающего исключительно классическую музыку, крайне сложно. А то, что среди водителей рынок перевозок испытывает явный дефицит - это факт. Поэтому автотранспортные предприятия вынуждены принимать на работу людей не по музыкальным предпочтениям, а по профессиональным навыкам. Среди соискателей нередко встречаются люди, освободившиеся из мест заключения. Мы и так их ограничиваем то запретами на курение в салонах, то одно время обязали всех водителей одеваться на работу исключительно в деловые костюмы, чтобы они выглядели прилично. Понятно, что эти меры сотрудники встречают не с радостью. Если мы еще запретим им включать в автобусах музыку, боюсь, что нам просто будет не с кем работать.