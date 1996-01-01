Ветераны отвоевали льготу через суд

Кавалеровские ветераны труда добились своего: Дальнегорский городской суд, рассмотрев иск кавалеровской прокуратуры по льготам на теплоснабжение, вынес решение в пользу ветеранов. Отныне льгота на тепло будет начисляться КГУП "Примтеплоэнерго" не на социальную норму жилья, а на всю жилплощадь.

Ветеранов труда в районе - около 1600 человек. До сих пор местные льготники боролись за свои права в одиночку, подавая индивидуальные иски на "Примтеплоэнерго" в районный суд. Всего таких храбрых набралось чуть более 60 человек, суд принимал решения в их пользу. В конце концов, по обращению администрации Кавалеровского района прокурор обратился с иском к "Примтеплоэнерго" в Дальнегорский городской суд в защиту неопределенного круга лиц. Его требование - предоставлять ветеранам труда, меру социальной поддержки в виде платы в размере 50% услуги теплоснабжения на всю площадь жилого помещения. Кроме того, суд удовлетворил просьбу прокурора о необходимости перерасчета платы за тепло для ветеранов труда с марта 2007 г.