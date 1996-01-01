Справиться с бытовыми отходами Хабаровску помогут венгры

Венгерская компания "Проинвест" и администрация Хабаровска подписали договор о поставке в Хабаровск технологического оборудования для переработки и прессовки твердых бытовых отходов.

Существующие ныне городские свалки выработали свой ресурс, частично рекультивированы, поэтому в 60 км от Хабаровска - в районе имени Лазо сейчас строится новый полигон твердых бытовых отходов площадью около 100 гектаров.

По информации пресс-службы мэрии, поставленные венграми машины и оборудование, позволят уже к будущей осени запустить первую мусороперерабатывающую станцию на окраине Северного округа Хабаровска. Здесь твердые бытовые отходы для последующей переработки будут сортировать на фракции - пластик, металл и бумагу, а все остальное в брикетах вывозить для захоронения на полигон. Подобную технологию в муниципалитете изучали несколько лет - знакомились с опытом американцев и японцев, но сделали выбор в пользу венгерских партнеров.

Проект оценивается в 30 млн евро, а его полная реализация позволит решить в Хабаровске давнюю проблему переработки и захоронения твердых бытовых отходов.