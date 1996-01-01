Владивосток. Пролет в будущее

Губернатору Приморского края представили концепцию развития и застройки южной береговой части Надеждинского района как одного из элементов будущего "Большого Владивостока".

Как следовало из доклада руководителя департамента дорожного строительства Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО, сегодня идут проектные и изыскательские работы, и уже в следующем году, скорее всего летом, начнется строительство 4-километрового 4-полосного моста с южного мыса Де-Фриза на городское побережье. Местом выхода моста в город была выбрана Седанка, откуда начнется строительство современной дороги, которая, в свою очередь, пересечет п-ов Муравьева-Амурского, выйдет в район ТЭЦ-2 и пойдет на Патрокл.

Как уточнил г-н Вильчинский, трудностей с проектированием и строительством моста быть не должно, поскольку он "несложный", в отличие от своих собратьев на о. Русский и через б. Золотой Рог. Что до деталей, то строительство будет вестись своими силами, без привлечения подрядных организаций со стороны и иностранной рабочей силы и на федеральные средства. К этому, добавил Леонид Платонович, приморские дорожные строители готовы, и готовы начать строительство хоть завтра.

Стоимость проекта оценена в 3 млрд руб. с хвостиком, кроме того, около 1 млрд руб. заложено на компенсацию жителям Владивостока, чьи постройки в ходе строительства попадут под снос. Скорее всего, дорога будет платной, но в какой форме это будет выражено и когда об этом примут решение, не уточнили. Сдача дороги и моста под ключ ожидается в 2011 г., вместе со всеми остальными объектами саммита АТЭС.

После того как с дорогой было покончено, вице-губернатор Юрий ЛИХОЙДА нарисовал перед губернатором сказочную жизнь, которой заживет южное Приморье в ближайшее время. Особенно должен быть рад Надеждинский район. О деньгах в этом случае речь не шла, но от перспектив и разрисованных топографических картинок дух захватывало!

На территории района планируется строительство жилого комплекса в 1 млн кв. м жилья с сопутствующей инфраструктурой, в которой по разным оценкам сможет жить около 150 тыс. человек. Венцом или изюминкой этого строительного проекта должна стать газовая ТЭЦ, способная обогреть и добавить тока в розетки и лампочки надеждинцев.

Как уже позже отметил губернатор, это будет жилье эконом-класса, построенное преимущественно для молодых семей. Деньги на возведение целого города, равнозначного Уссурийску, также должны быть выделены из госбюджета, и, скорее всего, эти деньги будут выделяться на возвратной основе.

Что касается остальных объектов саммита, то в кулуарах презентации проскочила интересная информация. Вроде как у администрации края складывается впечатление, что кому-то в Москве не выгодно проведение азиатско-тихоокеанской "тусовки" во Владивостоке. Иначе, удивлялся чиновник, почему в Росстройнадзоре постоянно возникают порой очень несерьезные вопросы к проекту моста на о. Русский?

И дорога, и жилой комплекс, по замыслам администрации, должны стать одним из звеньев проекта "Большой Владивосток". Как сказал губернатор, надо сделать так, чтобы здесь жило более 1 млн человек, тогда и внимание к нам со стороны федерального центра будет соответствующее.