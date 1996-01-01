Тоннель пойдет под реконструкцию

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ отметил, что строительство трассы Чита - Хабаровск потребует вмешательства таких лиц, как премьер-министр Виктор ЗУБКОВ и министр транспорта РФ Виктор ЛЕВИТИН.

В 2009 г. планируется завершить строительство второй очереди моста через Амур, который обеспечивает движение как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта. В связи с этим РЖД настаивает на участии в реализации проекта Росавтодора. Для решения этого вопроса Ишаев и обратился в Правительство РФ.

На сегодняшний день железнодорожные составы идут как над Амуром - по первой очереди моста, так и по тоннелю протяженностью 7 198 м, который является единственным подводным сооружением на железных дорогах России. Ввод в эксплуатацию в 2009 г. второй очереди Амурского моста навсегда снимет проблему "узкого места" Транссиба.