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Как выбрать вечернее платье?
Канун праздника, а вы опять не знаете, что надеть. Берете сумочку и отправляетесь на поиски нового наряда. В этой статье мы не будем спорить с приверженцами покупки на торжественный случай такой вещи, которую можно носить потом и в повседневной жизни, и на работу, и т.д. Платье есть платье. Оно дает вам возможность почувствовать себя королевой бала.
Создать женственные изгибы
Идеальный вариант: лучше всего подойдет платье из легкой ткани на бретельках с юбкой, скроенной по косой линии. Хотите ли вы создать женственные изгибы или же подчеркнуть природные данные, такое платье идеально подойдет для этой цели. Верх на бретельках притягивает взгляд к верхней части фигуры. Если у вас маленькая грудь, вы можете воспользоваться поддерживающим или увеличивающим бюстгальтером. Легкая ткань, скроенная по косой линии, словно окутывает бедра мягким ореолом, создавая иллюзию дополнительной округлости.
Сделать бедра стройнее
Идеальный вариант: чтобы сделать бедра стройнее, нет ничего лучше платья с низом в форме. Это значит, что ткань облегает талию, пространство между талией и самой широкой точкой бедер, а дальше начинает постепенно расширяться. Однако расширение не должно быть значительным. Слишком большая разница между краем платья и шириной в талии создаст эффект колокольчика и добавит лишних килограммов. Верх платья может быть любым, но лучше всего подойдет глубокий сексуальный вырез-мыс или верх без бретелек.
Выглядеть тоньше
Идеальный вариант: платье, которое облегает туловище сразу под грудью. Акцент должен приходиться на эту область, самую тонкую часть туловища. Однако дальше ткань ни в коем случае не должна висеть свободно, если вы действительно хотите выглядеть тоньше. Достигается это с помощью горизонтального шва сразу под грудью и вертикальных складок, идущих от данного шва к низу, причем вертикальное гофре освобождается где-то в районе бедер и ниспадает свободными складками, создавая линию. Данная модель отлично сочетается с глубоким вырезом "мыс", который подчеркивает ширину плеч, в сравнении с ними торс кажется стройнее.
Сбалансировать широкие плечи
Идеальный вариант: платье из шифона со слегка воланящими рукавами и свободным низом. Широкие плечи нельзя оставлять голыми, а также драпировать тяжелыми тканями и украшениями. Мягкие легкие ткани и простой воздушный рукав смягчают линию плеч. Низ платья должен быть в форме или выполнен в виде широкой юбки, скроенной по косой.
Скрыть полные руки
Идеальный вариант: платье с длинным рукавом. Так как нарядное платье должно выражать вашу сексуальность, то предполагается наличие каких-то открытых участков тела. Закрытый рукав вы можете компенсировать за счет короткой юбки, сексуального выреза на груди или открытой спины. Рукав может быть обтягивающим, что придаст вам образ женщины-вамп, либо свободным, что смягчит ваш образ. Расклешенный книзу рукав не только скроет полноту рук, но и сделает их зрительно тоньше.
Выглядеть выше
Идеальный вариант: платье в стиле ампир: с высокой талией, прямо под грудью, и низом платья, летящим вдоль вашего тела. Ткань начинает струиться вдоль тела прямо от талии, тем самым вытягивая ваш силуэт и притягивая взгляд к горизонтальным линиям. Но с данной моделью платья нужно быть очень осторожной. Во-первых, юбка не должна быть выше колена. Во-вторых, носить его необходимо с обувью на высоком каблуке. В-третьих, нужно очень критично подходить к покрою нижней части, чтобы она не была слишком широй. Платье должно слегка очерчивать линию бедер.
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