К черту гламур!

Очередной поход по магазинам в поисках новогоднего вечернего наряда еще раз утвердил в мысли: вопреки всем тенденциям европейской моды, владивостокская женская душа требует азиатского блеска, яркости и безграничной откровенности.

Азиатская душа

Начнем с того, что добрая часть магазинов женской одежды вообще отказалась от завоза вечерних платьев к Новому году. Другая часть принципиально закупает вечерне-повседневные наряды, поскольку, по мнению хозяев торговых точек, затоваривание в этом случае неизбежно. Тем более, что далеко не все женщины могут себе позволить купить дорогое, хоть и шикарное платье, надеть один раз и повесить в шкаф на долгие годы. Куда приятнее осознавать, что купленная вещь еще пригодится, и не однажды.

Из трех обойденных кор. "ЗР-Диалог" в торговых центрах бутиков, продающих новогоднее облачение, можно пересчитать по пальцам. "Как нам объяснили продавцы торгового центра "Игнат", редкие производители специализируются именно на вечерних нарядах. В коллекциях многих торговых марок есть хотя бы пара-тройка вечерних вариантов. А в целом во Владивостоке открыты лишь несколько магазинов, специализирующихся на вечерней моде. При этом если тенденции европейской моды требуют роскошной скромности и разнообразия в цветности, стиле и ткани, в приморских бутиках встретить такое разнообразие можно нечасто.

То, что сегодня вывешано на выбор покупательниц не шибко большого достатка, может скорее разочаровать, нежели порадовать. Недорогие туалеты в пределах 5-6 тыс. руб. на вешалках смотрятся одинаково безлико, хоть и ярки как елочные украшения. Все они жуть как похожи друг на друга и фасоном, и тканью, и неактуальностью. Гламур отдыхает. Хотя встречаются отдельные весьма удачные экземпляры, попавшие в низкий ценовой диапазон благодаря нераскрученности торговой марки.

На моделях же, действительно заслуживающих белой зависти представительниц женского и даже мужского пола, висит ценник в 4, а то и в 6 раз больше. Порадовал бутик Roberto Cavalli роскошными платьями из натурального шелка, тонких кружев и ручной вышивки. Чудное короткое платье-комбинацию здесь можно приобрести всего за 22,5 тыс. руб.

Что же сегодня наиболее актуально в вечерней моде? Вот что рекомендуют ведущие дизайнеры и дома моды в осенне-зимнем сезоне 2007-2008.

Винтажные влияния

Винтажные влияния навеяны не только двадцатыми и тридцатыми годами, но и более ранней эпохой родоначальника модных течений XX столетия Поля Пуаре. Эта тенденция характерна для вечерних платьев с заниженной талией, дающих большие возможности для вышивки и украшения бисером. Ключевые цвета: основной базовый цвет - черный, дополнительные - красный, металлик, сочетания черного и индиго, серый. Основные материалы: шифон и жоржет.

Вечерние платья-бюстье

Платья-бюстье переходят из 30 дня в ночь в следующем сезоне и являются основой для вечерних туалетов. Детали для моделирования бесконечны. Крой платьев напоминает модные юбки этого сезона - полураспустившийся тюльпан, пышный и с мягкими, глубокими складками. Актуален также расклешенный спортивный силуэт юбки для создания более молодежного образа. Особое внимание рекомендуем обратить на легкую драпировку и плиссе. Ключевые цвета: ярко-оранжевый, розовый, серый, чернильно-черный, сочетания черного и серебристого. Основные материалы: вельвет, тонкий атлас, тафта, шелк.

Греческие мотивы

Другой ключевой силуэт - платье с оголенным плечом как с рукавом, так и без, модернизированное, с мягкими, вдохновленными Древней Грецией драпировками и плиссировками, для простого, но эффектного вечернего наряда. Iceberg и Emanuel Ungaro подчеркнули силуэт широкими лентами из того материала, что и само платье. Derek Lam и Alessandro Dell'Acqua привлекли внимание не только оригинальным фасоном своих моделей, но и эффектными, переливающимися тканями. Ключевые цвета: серый, индиго, серебристый или металлик, черный. Основные материалы: шифон и жоржет, джерси, вельвет.

Отделка драгоценными камнями

Что может придать вечернему платью больше блеска, чем отделка драгоценными камнями? И даже если это будут не драгоценные камни, а кристаллы, несомненный успех и всеобщее внимание гарантированы. Особой популярностью в новом сезоне пользуются крупные камни, обычно совершенно плоские, создающие большой объемный узор. Актуальна отделка камнями горловины, а также лямок на открытых платьях. Versace украсил металлической мозаикой все платье. Ключевые цвета и материалы: золото и серебро, прозрачные кристаллы.

К сожалению, большинство местных магазинов, именующих себя бутиками, порадовать нас разнообразием выбора не могут. Представленные модели сшиты в основном из трикотажа, других тканей-стрейч, искусственного шелка, шифона или атласа, также искусственного. Да и сами предпочтения покупательниц отличаются от европейских тенденций. Владивостокские женщины по-прежнему стремятся к жутко откровенным платьям в темных тонах с блестками, стразами и прозрачной сексуальной сеткой. Хотя в этом году, по замечаниям продавцов-консультантов, изменились запросы по длине вечерних нарядов, которые к безмерной радости представителей мужеского пола заметно укоротились до мини.

Использованные материалы fashion.mixblog.ru.