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Брат ты мне или не брат...
В советском паспорте был так называемый "пятый пункт". Графа, указывающая на национальность его владельца. В новом российском документе этого пунктика нет, но если сравнить межнациональные отношения сегодня и 20 лет назад, то о былой дружбе народов остается только вспоминать...
Новомодное слово "толерантность" сегодня знает каждый. Но, как показывает практика, основанная на ежедневных сводках криминальных новостей, самые безумные по характеру и последствиям происшествия происходят не на кухнях, а на площадях, в подворотнях и подъездах. Жертвами бандитов становятся люди с другим цветом кожи, разрезом глаз или идущие другой проторенной к СВОЕМУ храму дорогой.
Что для вас ксенофобия и межнациональная рознь, в чем ее проявление и что надо сделать для примирения людей?
Отец Даниил, настоятель католического храма пресвятой Богородицы:
- За 16 лет моей жизни в России случаи межнациональной розни можно пересчитать по пальцам. Все они имели бытовой характер, без каких-то последствий. Я не очень слежу за новостями, но, мне кажется, российские власти слишком сильно зациклены на ксенофобии, тем самым возбуждая в юных умах нездоровый интерес к этой теме. Надо больше дружить конфессиями, уметь слушать друг друга, тогда, быть может, проблема отпадет сама.
Имам Абдулла, председатель Казыятского управления мусульман Приморского края.
- Все происходящие конфликты и столкновения на межрелигиозной и национальной почве - следствие невежества и политической безграмотности людей в отношении вопросов религии и исторического единства. Вопросы сосуществования разных по вере и национальности людей из рук вон плохо освещается, не изучается и игнорируется в школах, сузах и вузах. Об этом мало говорится на телевидении и в прессе. Мы гораздо больше знаем об Иранской ядерной программе, нежели о ежедневной гибели десятков граждан в РФ на почве национальной ненависти, неонацизма и мигрантофобии. Эта проблема, по нашему мнению, специально замалчивается, чтобы максимально далеко завести ее в тупик, что чревато гражданской войной и в конечном итоге может дорого стоить России. Вопрос, хотим ли мы этого?
Андрей ТЕЙХРЕБ, сотрудник правоохранительных органов:
- Мое отношение к людям разных национальностей, вероисповедания, места жительства осталось таким же, каким было 10 и 20 лет назад. Ровное, все мы люди одной планеты. Меня воспитали в духе интернационализма, без претензий к ближнему своему. Также, думаю, надо воспитывать своих детей. То, что сегодня происходит в России, когда возникают проблемы в межнациональных отношениях не замечать уже нельзя... Где-то было упущение в воспитании... Не может человек, пусть и молодой, в одночасье превратиться в оголтелого националиста.
Семен Маркович, пенсионер:
- В том, что в прошлом братские народы стараются перерезать друг друга на бытовом и площадном уровне, - нет ничего удивительного. Последние 15 и более лет власть только и занимается, что сохранением и обогащением себя любимой, не гнушаясь никакими средствами. Надо расстрелять Верховный Совет - пожалуйста, а когда ситуация начинает выходить из-под контроля, она придумывает нечто вроде закона "О противодействии экстремизму", под который можно "зачистить" всех неугодных и несогласных. Добавьте к этому огромное социальное неравенство. Человеку, сумевшему отгородиться 5-метровым забором на Черной речке, глубоко плевать на того, кто делит один коридор с сотней себе подобных в "гостинке".
Полина, бухгалтер:
- Все происходящее сегодня в наших межнациональных отношениях - следствие экономической разрухи. В первую очередь должна работать экономика, чтобы люди могли чувствовать уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, тогда будет меньше злости. Я не имею в виду крайние случаи с национализмом, скинхэдами и прочее. Злостью "заражена" основная масса народа. Надо работать, стремиться к улучшению своего благосостояния. Будет работа (а с ней и уверенность), тогда вопрос, "какого цвета ваша кожа", перестанет возникать.
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