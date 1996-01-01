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Наука вышла из себя

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Против передачи социальных объектов ДВО РАН провел митинг-собрание профсоюз научных работников Академии наук на прошлой неделе. В мероприятии приняли участие более 200 сотрудников научных институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

Акция была посвящена планам госчиновников по "урезанию" подразделений РАН. На этот раз их целью стал социальный сектор - больницы, детские сады, автобазы, котельные и даже библиотека. Госплан предусматривает передачу всех этих объектов на баланс субъекта федерации. Ученые понимают, что от таких реформ ничего хорошего ожидать не приходится.

Вкратце сформулированы основные требования: повышение зарплаты инженерно-технического персонала РАН в 1,5-2 раза, увеличение стипендии аспирантам до 3 тыс. руб., модернизация материально-технической базы и главное - сохранение структуры и инфраструктуры РАН.

Как итог на собрании была составлена и подписана резолюция, которую направят как в Президиум РАН, так и в адрес Администрации Президента РФ. Подобные акции прошли и в других центрах средоточения научных подразделений.

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